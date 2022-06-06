Выходец из Екатеринбурга проводит для челябинцев экскурсии по птичьим местам

Корреспондент ИА «Первое областное» открыл для себя Челябинск с новой стороны благодаря бердвотчингу

«Почти 300 видов по всей области, для меня это просто поле непаханое! Здесь можно встретить даже пеликанов, причем совсем рядом с Челябинском — на озере Курлады. А большинство людей этого даже не знают»,

— рассказывает Георгий.

«Сейчас выпускники школы проводят в Екатеринбурге довольно много орнитологических экскурсий. Форматы разные: по городу, с выездами, с ночевками, есть даже птицетерапия. Здесь, в Челябинске, я пока один экскурсии провожу. Вообще, бердвотчинг только набирает обороты в нашей стране. Так что будем развивать»,

— продолжает орнитолог-любитель.

«Здесь есть и хищники, и певчие птицы, которых в лесу, например, никогда не встретишь»,

— уверяет бердвотчер.

«Бывает, сидишь на работе, и тут тебе звонят, говорят, что где-то видели новую птицу. И все: только и думаешь, как бы сбежать, пойти искать эту птицу»,

— признается Георгий.

«Это болотный лунь из семейства ястребиных. Мы уже видели его в прошлый раз, причем застали его, когда он терзал пойманную утку. Пойдемте поближе»,

— зовет наш проводник.

«Такое пение характерно для пересмешников. Они зимуют в Северной Африке и Индии. Наслушаются там других птиц, а потом прилетают сюда и выдают вот такую какофонию. Я не уверен, но, возможно, это камышовка»,

— предполагает Георгий.

«Никогда еще мне не удавалось так близко подойти к жулану!»

— признается довольный сделанными фотографиями Георгий.

Можно ли за один вечер увидеть в Челябинске болотного луня, серую цаплю, лебедя-шипуна и еще 20 видов птиц, отличных от воробья и голубя? Можно, если пойти на прогулку вместе с Георгием Кравченко, который привез в наш город набирающее популярность увлечение — бердвотчинг. Корреспондент ИА «Первое областное» тоже к нему приобщился и делится впечатлениями в своем репортаже.Бердвотчинг — калька с английского слова birdwatching, которое переводится как «наблюдение за птицами». Советские школьники из кружков юных натуралистов тоже, по сути, занимались бердвотчингом, просто этого не знали. Так что увлечение это не новое. Скорее — хорошо забытое старое. Только теперь с детским любопытством за пернатыми наблюдают вполне себе взрослые и вроде бы серьезные люди.Георгий Кравченко переехал в Челябинск из Екатеринбурга. Переехал и не пожалел, потому что на Южном Урале водится гораздо больше разных птиц, чем у него на родине.По образованию и роду деятельности он инженер, но с детства дружен с природой. В прошлом году он окончил школу гидов-орнитологов при Музее истории Екатеринбурга.Пока что в арсенале Георгия два маршрута: «Птицы лугов» и «Птицы городского бора». Сегодня мы идем искать луговых птиц. Несмотря на будний день, группа набирается неплохая — шесть человек, включая корреспондента.По словам Георгия Кравченко, он очень долго искал подходящую локацию для экскурсии и нашел ее всего в паре сотен метров от плотной жилой застройки на Тополиной аллее.Верится с трудом, идем проверять.Таинственный мир птиц начинается не за дверью в Нарнию, а за дырой в заборе из профнастила, среди торчащих из густой травы опор, сточных труб и бетонных заброшек. Ландшафт, немного напоминающий Зону из фильма «Сталкер». Местные жители облюбовали эти места для выгула собак. Для них порхающие с кустов на кусты и заливающиеся трелями пичуги — просто какие-то птицы. Для нас, честно говоря, тоже, но ровно до тех пор, пока Георгий не начинает раздавать им имена.Вот вспорхнула из травы и уселась на проводах садовая славка. Там красуется розовым оперением урагус. А вон тот пестрогрудый франт именуется варакушкой.Конечно, наблюдать за птицами можно и невооруженным глазом, но гораздо интереснее делать это хотя бы с самым простым биноклем. Особо увлеченные бердвотчеры, такие, как наш гид, раскошеливаются на мощные телеобъективы и ведут фотокаталог всех увиденных птиц.Таких бердвотчеров среди своих называют канареечниками. Это последняя стадия одержимости птицами.Нам везет. В небе сначала появляются серые утки и кряквы, потом, звучно разрезая воздух крыльями, — небольшая стая лебедей. Чуть позднее еще и серая цапля.Но вот над деревьями на несколько секунд появляется силуэт кого-то, похожего на орла.Лунь, однако, не торопится показываться вновь. Тогда Георгий идет на хитрость и включает на смартфоне запись крика другого луня. Это должно заставить хищника проверить, какой наглец посмел явиться на его территорию. Это срабатывает: птица снова ненадолго взлетает. Этого достаточно, чтобы сделать несколько кадров.Смартфон — вообще первый помощник современного бердвотчера после бинокля. Туда можно загрузить не только коллекцию птичьих голосов или определитель птиц, но и приложение, распознающее пернатых по голосу. Оно нам пригождается, когда из кустов раздается чья-то разномастная, нестройная песнь.Включаем «шазам натуралиста» — точно камышовка. Вот не пошел бы на экскурсию со знатоком, и не узнал бы, что птичка не просто поет, а передает тебе приветы от сородичей из экзотических стран.Как и у людей, в мире птиц внешность бывает обманчива. Например, жулана-сорокопута издалека легко принять за воробья, особенно дилетанту. Он действительно из отряда воробьинообразных, но повадки имеет настолько брутальные, что в народе его называют не иначе как мясником и бандитом. Этой крохотной птичке ничего не стоит придушить мышь. Если увидите развешанных на дереве мышей, то знайте: это жулан постарался.Прямо на наших глазах один из жуланов поймал крупного майского жука, уселся на ветку и стал его поедать, да так, что кусочки в разные стороны. Мясник и есть. Вдобавок он оказался еще на редкость смелым и близко подпустил к себе людей с биноклями и фотоаппаратами.Жулан — главный герой сегодняшней экскурсии.Итог дня: не менее 23 видов птиц, увиденных за два с небольшим часа прогулки в гуще Челябинска. А вы говорите — бетонные джунгли.Бердвотчингом можно заниматься круглый год, но сейчас, во время гнездования пернатых, — особенно увлекательно. В соцсетях Георгия Кравченко можно найти анонсы будущих экскурсий и море фотографий. Но осторожно: бердвотчинг затягивает!