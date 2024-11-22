Выгода от СБП и «Магнит»: челябинцы могут получить выгоду при покупках продуктов

Посещение магазина принесет два кешбэка

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Современные способы оплаты продолжают развиваться, предоставляя пользователям все больше возможностей для удобства и экономии. Так, например, сегодня Система быстрых платежей помогает легко и быстро совершать привычные финансовые операции, не используя при этом наличные деньги или пластиковые банковские карты. Достаточно иметь под рукой свой смартфон, чтобы оплачивать покупки в магазинах, кафе и других заведениях всего за пару кликов. Однако не все знают о том, что использование сервиса не только упрощает процесс оплаты, но и также может приносить дополнительную выгоду в виде кешбэка.

До 30 ноября включительно оплачивайте покупки в любом магазине сети «Магнит» и получайте сразу два кешбэка — 5% рублями на банковский счет любого банка и 3% бонусами на карту «Магнит Плюс». Предложение действует во всех форматах сети «Магнит», в том числе «Магнит Аптеке» и «Магнит Косметик», при условии покупок в магазинах сети от 500 рублей.

Для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru и в приложении «Магнит: акции и доставка». Убедившись, что вы стали участниками двух программ лояльности — «Привет!» и «Магнит Плюс», можно идти в ближайший или любимый магазин «Магнит» за покупками.

Чтобы получить кешбэк рублями, нужно оплатить покупку через СБП. Сделать это можно несколькими способами.

На кассе самообслуживания потребуется отсканировать QR-код СБП камерой мобильного телефона. Далее выбрать свой банк из списка предложенных и подтвердить платеж.

На кассе у кассира можно оплатить:

— по NFC-метке СБП. Разблокируйте телефон и приложите его к платежной табличке СБП. Узнать табличку можно по логотипу Системы быстрых платежей.

— по QR-коду СБП. Включите камеру телефона и наведите на QR-код, который изображен на той же платежной NFC-табличке, что и NFC-метка.

— по кнопке «Оплатить СБП» из мобильного приложения «Магнит: акции и доставка». Для этого привяжите заранее в приложении счет для оплаты в разделе «Профиль» — «Оплата через СБП».





Фото: пресс-служба НСПК

Кешбэк 5% рублями буквально за одну минуту вернется на банковский счет, c которого вы оплатили покупку.

Чтобы дополнительно получить 3% бонусами, перед оплатой покажите кассиру карту «Магнит Плюс» из приложения «Магнит: акции и доставка», а если вы на кассе самообслуживания, то сможете самостоятельно отсканировать ее из приложения. Бонусы начислятся на эту карту в течение 21 дня, их можно будет использовать для оплаты до 50% стоимости покупки.

«Система быстрых платежей становится неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян, которые все чаще выбирают сервис для оплаты покупок, особенно в категории продуктов питания. Именно поэтому мы уже второй год проводим акции в магазинах „Магнит“, а покупатели могут быстро, удобно и, самое главное, выгодно расплачиваться за покупки с помощью СБП»,— подчеркивает директор по развитию клиентских сервисов НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Елена Лазарева.

Каждый участник за весь период действия акции может получить до 300 рублей на банковский счет и 300 бонусов на карту «Магнит Плюс», где 1 бонус равен 1 рублю.

Полные правила акции опубликованы на сайте vamprivet.ru.

Акцию проводит Национальная система платежных карт совместно с розничной сетью «Магнит».

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Рекламодатель — АО «НСПК».