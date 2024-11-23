Выделенные полосы для общественного транспорта в Челябинске планируют переработать

Движение будет организовано лучше

На дорогах Челябинска будут не только продолжать обустраивать выделенные полосы для общественного транспорта, но и перерабатывать их для лучшей организации дорожного движения. Об этом в эфире ЦУРа сообщил начальник отдела обеспечения безопасности дорожного движения Комитета дорожного хозяйства Андрей Швецов.

«Выделенные полосы будут перерабатываться, мы учимся на своем опыте. В этом году на улице Труда от поворота на Зоопарк до улицы Энгельса мы полностью переработали организацию движения, а выделенные полосы сделали более обособленными. Как результат — там не стало заторов»,— рассказал Андрей Швецов.

Также он сообщил, почему в этом году выделенные полосы не появились на Свердловском проспекте и улице Братьев Кашириных, несмотря на запланированные работы.

«Выделенки на Свердловском проспекте не ввели, потому что там нужны работы по демаркировке дорожной разметки, а это очень трудозатратно, желающих не было. Мы сейчас с Миндором прорабатываем вопрос о замене покрытия вместе с разметкой, это позволит организовать выделенные полосы»,— уточнил Андрей Швецов.

По улице Братьев Кашириных на участке от Чичерина до Северо-Крымской выделенки сделают в рамках капитального ремонта.