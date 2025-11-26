Выделенную полосу обустроили на Братьев Кашириных в Челябинске

Участок протяженностью 1,5 км автобусы и троллейбусы будут проезжать быстрее

В Челябинске на улице Братьев Кашириных завершается обустройство выделенной полосы для общественного транспорта. Участок от улицы Молодогвардейцев до Северо-Крымской и обратно автобусы и троллейбусы будут проезжать быстрее, сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в своем телеграм-канале.

«Это небольшой участок общей протяженностью 3 километра. Но важный. По сути, он соединит имеющиеся выделенки в общую сеть»,— отметил он.

Благодаря новой выделенке, которая спроектирована до стоп-линий, автобусы и троллейбусы получат приоритет на крупных перекрестках как на основном ходу, так и на правоповоротном дублере. Общественный транспорт будет стартовать с перекрестка одним из первых, что позитивно скажется на соблюдении расписания.

«Благодаря приоритету пассажиры более 15 маршрутов смогут проезжать этот участок быстрее»,— добавил Александр Егоров.

Он также отметил, что интенсивность движения общественного транспорта на Братьев Кашириных высока: в среднем по одному автобусу или троллейбусу там проезжают каждые 40 секунд. Это, в том числе, популярный маршрут № 64 и новый троллейбус № 17.

Обустройство выделенок продолжится в 2026 году. По словам Александра Егорова, проекты уже готовы.

Большое внимание в Челябинске уделяется и обновлению общественного транспорта. Так, недавно в город привезли 19 больших автобусов. Оснащение Челябинска и других муниципалитетов новым транспортом ведется по поручению и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.