Выдавать кредиты ИТ‑специалистам по обновленной льготной ипотеке начнут с 7 февраля

В Минцифры РФ рассказали, как изменятся условия по кредиту

7 февраля в России вступят в силу новые правила льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. Как сообщили в пресс-службе Минцифры РФ, условия для оформления кредита стали проще, а требования к зарплате ниже. Выдавать кредиты начнут также с 7 февраля.

По новым условиям для получения льготной ипотеки сотрудники ИТ-компаний должны получать не менее 120 тысяч рублей до вычета НДФЛ для городов-миллионников и не менее 70 тысяч рублей — для других населенных пунктов. Ранее требуемый уровень зарплаты составлял 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

Оформить ИТ-ипотеку смогут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет, тогда как ранее — с 22 до 44 лет.

«Получить ипотеку теперь смогут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Таких организаций сейчас около 20 тысяч. Раньше компания должна была еще и получать налоговые льготы. Тогда под требования для ИТ-ипотеки подходили около 12 тысяч компаний», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, по новым правилам после оформления ипотеки работать в ИТ-компании необходимо минимум пять лет. Ранее сотрудник должен был работать в такой компании на протяжении всего срока ипотеки.

Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трех, как было раньше.

Посмотреть перечень аккредитованных ИТ-компаний можно на портале «Госуслуги».