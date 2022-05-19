Выбирайте стабильность: 5 причин устроиться на работу в ГК «Здоровая Ферма»

В условиях кризиса группа компаний не только не сокращает персонал, но и создает новые рабочие места

Сегодня надежное рабочее место остается главным и практически единственным залогом стабильности и финансовой свободы. На предприятии озвучили несколько причин, почему устроиться в ГК «Здоровая Ферма» — правильное решение.

Сокращений не будет





ГК «Здоровая Ферма» расширяет производство и открывает новые рабочие места



Несмотря на санкции и экономический кризис, отрасль птицеводства в России с начала года показывает уверенный рост. Предприятия ГК «Здоровая Ферма» не исключение. Агрохолдинг продолжает стабильно работать и набирает персонал как на рабочие специальности, так и на административно-управленческие должности.

А в связи с запуском новой линии разделки на убойно-перерабатывающих комплексах Челябинской области предоставляется свыше 200 новых рабочих мест. Среди открытых вакансий — операторы производственной линии, обвальщики, ловчие птицы, слесари-ремонтники, рабочие склада.

Никаких зарплат в конверте





Официальное трудоустройство, полностью белая зарплата - сотрудники ГК «Здоровая Ферма» могут быть уверены, что получат все положенные социальные гарантии



Сотрудники ГК получают полностью белую заработную плату, оплачиваемые отпуска и больничные — строго в соответствии с законодательством. В то время как в других компаниях проходят сокращения и простои, «Здоровая Ферма» продолжает выплачивать зарплату в полном объеме и своевременно, дважды в месяц.

Комфортные условия

На производственные площадки сотрудников доставляет корпоративный транспорт, жителям удаленных районов предоставляют бесплатное проживание в общежитии и работу в гибком графике. Столовые на предприятиях обеспечивают персонал льготным питанием, а обязательный медосмотр работники проходят за счет работодателя. Для специалистов административно-управленческих служб оборудован современный офис на северо-западе Челябинска, при необходимости можно перейти на удаленный режим работы.



Хороший старт карьеры





Многие сотрудники «Здоровой Фермы» прошли карьерный путь от простых рабочих до руководителей

В «Здоровую Ферму» трудоустраиваются не только люди с багажом знаний и навыками работы по профессии, но и молодые специалисты, кандидаты без опыта в отрасли. Профессиональное развитие и карьерный рост возможны с любой стартовой позиции. Примерно десятая часть штата ГК работает на предприятиях более 10 лет. Сотрудники, ныне занимающие руководящие должности, начинали свой путь с рядовых рабочих специальностей.

Дополнительные бонусы





Продукция под маркой «Здоровая Ферма» хорошо известна на Южном Урале и за его пределами



Для тех, кто хочет помочь найти стабильную работу своим друзьям и знакомым, действует программа «Приведи друга». За каждого нового сотрудника, трудоустроившегося по его рекомендации, работник компании получает денежную премию в размере 5000 ₽. Узнайте больше об открытых вакансиях ГК «Здоровая Ферма» по ссылке или по бесплатному номеру 8-800-550-38-93.

