Выбираем со стилистом наряды для выпускного вечера и отпуска

Об основных трендах лета‑2022 рассказала персональный стилист и эксперт в области моды Екатерина Муравьева

В челябинские магазины возвращаются европейские бренды одежды, как и прогнозировали аналитики моды. Некоторые покупатели уже успели переориентироваться на коллекции локальных дизайнеров Челябинской области и других регионов. Словом, челябинцы точно не останутся без шопинга. Какие тренды диктует лето-2022, а также какой наряд выбрать на грядущий выпускной вечер, журналист ИА «Первое областное» узнала у стилиста Екатерины Муравьевой.





На вечер выпускников — без пошлости

— Тренды на выпускную моду неразрывно связаны с тенденциями современной моды. То есть, что было актуально в теплом сезоне, то и транслируется на тренды для выпускниц. Например, это рукава-буфы на платьях, корсеты и так далее. Но все эти тренды должны соответствовать возрасту. Юная девушка в мини-платье, на больших каблуках и с красной помадой на вечере выпускников — это неуместно.

У меня уже было несколько сопровождений на шопинг для выпускниц 9-х и 11-х классов. Отметила для себя, что они хотят казаться взрослее. Конечно, когда мы были в их возрасте, нам тоже хотелось выглядеть немного старше своих лет. Поэтому я деликатно подсказываю девушкам, что шарм и легкость юных лет — это по-настоящему красиво.

Поэтому если платье выше колена, то пусть оно будет сочетаться с маленьким каблучком. Для выпускницы такой сдержанный образ будет идеальным. А если будет каблук Versace, который очень актуален сейчас, то это уже может выглядеть вульгарно. Комбинезоны — это макротренд, не нужно бояться их носить. Кто-то считает их неудобными — но мы же и так нечасто их носим.

Если говорить о цвете, будут уместны в выпускных нарядах нежные, «съедобные» оттенки (молочный, кремовый, шоколадный, ягодный, лимонный, малиновый и прочие цвета. — Прим. ред.).





Моя основная рекомендация при выборе наряда на выпускной — рациональный и где-то даже прагматичный подход. Платье в пол вы наденете от силы пару раз, а пышные блестящие платья принцесс уже не первый сезон антитренд. Просвечивающие, слишком короткие платья — это даже не антитренд, а пошлость, которая в выпускном наряде не нужна.

Что касается цвета, то я бы порекомендовала однотонные наряды. Трудно подобрать принт, который будет выглядеть празднично. Это могут быть этнические, восточные принты. Но на юных девушках это не всегда хорошо смотрится. Поэтому я всегда говорю: лучше возьмите однотонный наряд и дополните его аксессуарами.





Родители в подборе одежды для праздничного вечера заинтересованы не меньше, чем выпускники. Дочка, предположим, идет в платьице легком, воздушном, а для мамы идеальное решение — брючный ансамбль, платье-футляр, уже не короткое.





Тренд на женственность и открытость

Многие девушки обожают корсетную тематику, им хочется выглядеть сексуально. Необязательно баску или корсет надевать поверх рубашки или платья. Есть одежда, которая имитирует корсет.

Сейчас тенденция на открытость, когда наши наряды открывают взгляду части тела — плечи, ноги, декольте. Мы сейчас заканчиваем «сильный» период в моде.





Что это значит? До недавнего времени были популярны женские костюмы мужского кроя, расширенная плечевая линия, одежда оверсайз, аскетичная цветовая гамма, приглушенные оттенки, минимализм.

Сейчас мода переходит в «слабый» период — это ода женственности. Один из элементов — это подчеркивание талии. Брючный костюм уже становится не прямым, а приталенным. Брюки фасона палаццо уступают место кюлотам, брюкам-дудочкам. Сегодня я думала, что надеть на съемку, и решила: почему бы не приталенное мини цвета фуксия, который будет очень популярен в следующем холодном сезоне?





Или вот, к примеру, итальянский костюм в актуальной технике кружева — это перфорированная вязка. Все прозрачно и в то же время комфортно. Здесь можно надеть очень актуальные в теплом сезоне велосипедки, а наверх — кроп-топ в бежевом оттенке. Это идеальный вариант для отпуска!





Летом также очень удобно носить рубашку из натуральных материалов. Ее можно расстегнуть, надеть короткие шорты, майку — и у тебя будет один образ. Если надеть такую рубашку с классическими брюками — уже другой, деловой образ для офиса.





Назад — в начало 2000-х

Еще один тренд лета-2022 — это аксессуары и детали начала 2000-х. Они изобиловали всем, что связано с блеском, стразами. Я лично обожаю «нулевые», с теплом отношусь к этому времени. Да, это был своеобразный китч, но для многих из нас это была молодость.

Вот, например, платье с голыми плечами, на бретельках из страз имитация узла. При искусственном освещении на вечеринке это платье будет шикарно смотреться. Сочетаем с черным пиджаком, чтобы немного приглушить «пыл» этого платья.





Выпускницу можно представить в таком милом платье: открытые плечи, какой-нибудь изящный каблучок, инкрустированная стразами сумочка. В этом образе есть привлекательность, но выглядит он не вульгарно.

Огромные цветы из ткани — еще один аксессуар как отсылка к началу 2000-х. Поклонницы сериала «Секс в большом городе» наверняка помнят, как сочетала с платьем огромный цветок главная героиня Сары Джессики Паркер.





Так вот такие цветы-броши разных размеров будут очень популярны в грядущем холодном сезоне. Модницы стараются опережать тенденции и первыми надевать то, что сейчас становится актуально, пока остальные к этому только присматриваются.

Стиль милитари

Что касается стиля милитари (от англ. military — «военный». Это направление в моде, где используются элементы военной формы. — Прим. ред.), он тоже актуален. Я могу порекомендовать его людям, которые хотят выглядеть просто и стильно.

Возьмем, к примеру, брюки карго. Они смотрятся особенно эффектно на контрасте с женственностью. Изначально это мужская модель военных брюк со множеством карманов, но она перекочевала в женский гардероб. Теперь девушки носят брюки карго с кроп-топиками и рубашками.



Стиль милитари, если говорить о летнем сезоне, шикарно сочетается и по цвету (природная цветовая гамма — хаки, беж), и по фасонам с другим стилем — сафари. Сафари — исключительно летний стиль, а вот одежду милитари можно и зимой носить.

Яркие цвета против депрессии



Некоторые психологи утверждают, что из-за событий, происходящих в мире (это и эпидемия, и политическая ситуация), многие отказались от яркой одежды и стали чаще носить одежду темных оттенков.

Я же, наоборот, стала замечать другую, противоположную тенденцию на яркие краски в одежде. Мне кажется, что в нынешних обстоятельствах мы все больше стали ценить жизнь. И, на мой взгляд, главный тренд теплого сезона — праздник без повода.





Жить нужно здесь и сейчас. Это больше чем про одежду. Я думаю, сейчас ментальное здоровье каждого человека страдает. Все, что мы сейчас можем сделать, — это с любовью относиться к людям и к своему делу. И, конечно, красиво и ярко одеваться, ведь это один из способов не впадать в депрессию.

Ранее персональный стилист Екатерина Муравьева рассказала, что такое капсульный гардероб, зачем он нужен и как его правильно составлять.

Напомним, ИА «Первое областное» выяснило, во сколько выпускной обойдется родителям выпускников в этом году.

Благодарим за возможность проведения съемки и предоставленные наряды магазин женской одежды Twist в Челябинске.