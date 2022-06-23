Выбираем модный наряд на выпускной бал

Советы экспертов для юношей и девушек

Совсем скоро в школах Челябинской области пройдут выпускные балы, и сейчас самое время подумать о наряде. Кто-то хочет создать классический образ, а кому-то не терпится покорить своих одноклассников модным нарядом. Эксперты «Авито» рассказали журналисту Первого областного информагентства о том, на что обратить внимание девушкам и юношам, чтобы и в тренде быть, и свой стиль подчеркнуть.

Наряды для девушек

Один их главных трендов 2022 года — нежность и воздушность. Поклонницы такого стиля могут смело выбирать платья из шифона, а также наряды, декорированные воланами и оборками: они придадут образу легкость. При этом лучше выбирать платья пастельных цветов: они подчеркнут хрупкость и изящность выпускницы.

Дизайнеры предлагают самые разные фасоны, поэтому каждая девушка, мечтающая почувствовать себя настоящей феей или принцессой, обязательно найдет для себя что-то подходящее.







Не следует забывать и об аксессуарах. Но подбирать их нужно тщательно, поскольку они могут испортить образ. Например, к нарядам из шифона отлично подойдут небольшие серьги-пуссеты, тонкие браслеты и цепочки. Если хочется чего-то оригинального, то лучше всего подобрать украшение не большего размера, а с необычным плетением.

Еще один тренд 2022 года — платья со стразами или сшитые из люрекса. Они сами по себе являются главным акцентом образа, поэтому броские аксессуары явно будут лишними. Под такие наряды лучше всего выбирать классические лодочки и однотонный клатч.







Если хочется быть в тренде, но желания надевать платья из шифона или со стразами нет, следует обратить внимание на цвет наряда. В 2022 году главным цветом сезона стал барвинок, и поскольку в данной палитре множество оттенков — от нежного барвинка до темно-фиолетового, то девушка с любым цветотипом подберет для себя что-то подходящее.

Наряды для парней

Что может быть лучше классического костюма-тройки? Это универсальный наряд для любого молодого человека. Однако эксперты «Авито» советуют обратить внимание на цвета и узоры костюмов: лучше всего на выпускном вечере будут смотреться коричневые или синие цвета, также в моде в этом году бордовый и изумрудный. Если хочется сделать образ более интересным, можно выбрать костюм в клетку, а вот от ромба лучше отказаться.







Благодаря разнообразию кроя каждый выпускник сможет подобрать костюм в соответствии со своим стилем. Это могут быть однобортный или укороченный двубортный пиджак. А при выборе брюк лучше придерживаться классики и выбирать прямые со стрелками, к тому же они снова актуальны.

Обязательный атрибут строгого стиля — классический галстук или галстук-бабочка. Чтобы быть в тренде, можно выбрать аксессуар модного сиреневого цвета. Если хочется надеть бабочку, то ее нужно выбирать по ширине: ее края не должны выходить за границы лица, а также она не должна быть шире воротника рубашки.

Еще одна важная деталь образа — ремень и запонки. Их лучше выбирать в одном стиле.

Если же хочется более современного и расслабленного образа, то классический однотонный пиджак можно заменить на комбинированный с небанальным кроем или нестандартным оттенком. К тому же такие модели отлично смотрятся с футболками и кроссовками.



Еще один тренд — объемная удлиненная рубашка. Надевая ее, лучше выбирать неформальную обувь: лоферы, мокасины или броги.