Выбираем идеальную хреновину для самых суровых зим

Рассказываем о самых интересных рецептах

Осень — традиционное время для заготовок, и одним из самых популярных острых соусов остается хреновина. Этот пикантный компаньон к мясу и другим блюдам ценится за свою остроту и насыщенный вкус. Arigus.tv собрал проверенные рецепты, которые помогут приготовить идеальную хреновину на любой вкус.

Хреновина с чесноком и перцем



Для приготовления понадобится: 5 кг томатов, 3 головки чеснока, 3 острых перца (без семечек), 0,5 стакана 9%-го уксуса, 4 ст. ложки сахара с горкой, 3 ст. ложки соли.

Томаты, очищенный чеснок и перец измельчить в мясорубке. Рекомендуется использовать пакет для пищевых продуктов на насадке мясорубки, чтобы избежать брызг. Добавить соль и сахар, перемешать до полного растворения. Разложить по стерилизованным банкам и закатать. Сырая заготовка хранится в холодильнике до двух месяцев.

«Бабушкина» хреновина



На 4 кг томатов потребуется: 0,5 кг корней хрена, 3 красных болгарских перца, 2 головки чеснока, 4 ст. ложки соли, 5 ст. ложек сахара, 4 ст. ложки 9%-го уксуса.

Все ингредиенты пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар, уксус и тщательно перемешать. Разложить по стерилизованным банкам, закатать и хранить в холодильнике.

Хреновина из зеленых помидоров



Ингредиенты: 1,5 кг зеленых помидоров, 150 г хрена, 2 головки чеснока, 2 острых красных перца, 3 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла, 2–3 таблетки аспирина.

Помидоры, хрен, чеснок и острый перец измельчить в мясорубке. Добавить соль, сахар, растительное масло. Аспирин измельчить в порошок (1 таблетка на 1 литр соуса) и добавить к смеси. Тщательно перемешать, разложить по стерилизованным банкам, закатать. Хранить продукт следует в холодильнике.

Вареная хреновина (долгого хранения)



На 3,5 кг помидоров понадобится: 200 г хрена, 3 головки чеснока, 2 ст. ложки сахара, 3 ст. ложки соли.

Томаты помыть, разрезать пополам и удалить плодоножки. Мякоть томатов прокрутить через мясорубку в широкую кастрюлю. Довести до кипения и варить 20 минут. Хрен и чеснок измельчить мясорубкой или блендером, добавить к томатам и варить еще 15 минут. Всыпать соль и сахар, перемешать до полного растворения, затем снять с огня. Горячую хреновину разложить по стерилизованным банкам и закатать. Вареный вариант может храниться в погребе или подвале до трех лет.