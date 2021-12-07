От замка до скандинавского домика: выбираем коттедж в аренду на новогодние праздники

В Челябинской области оказалось немало интересных, необычных и выгодных вариантов

Жители Челябинской области уже в ноябре начали активно искать и бронировать коттеджи, в которых они хотели бы провести новогодние праздники. По данным экспертов «Авито. Недвижимости», в последнем осеннем месяце по сравнению с октябрем спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 70%. Оно и понятно: в Челябинской области можно найти как простой, но элегантный дом за четыре тысячи рублей в сутки, так и роскошный двухэтажный замок более чем за 90 тысяч рублей в сутки. Специалисты «Авито» для ИА «Первое областное» собрали подборку самых интересных вариантов.

Для семьи отлично подойдет скандинавский домик на озере Сугояк. Арендаторам предлагают тихий отдых с видом на озеро, катком и горкой. В доме, площадь которого 80 «квадратов», есть все необходимое: две спальни, кухня, душ, интернет, плита, холодильник, кондиционеры и многое другое.

«Дом с максимальным комфортом вмещает до четырех гостей. Дополнительно возможно размещение одного ребенка до пяти лет»,— говорится в описании.

Стоимость аренды дома в будни составляет четыре тысячи рублей, в выходные дни — пять тысяч рублей. За топку бани придется дополнительно заплатить полторы тысячи рублей.

За восемь тысяч рублей в сутки можно снять комфортабельный двухэтажный коттедж на краю Каштакского бора на базе отдыха Magic Wood. Гости смогут прогуляться по сосновому бору, полазить по скалам вдоль реки Миасс и просто насладиться живописной природой.

Арендовать дом может как компания до 16 человек, так и пара. Кроме того, есть возможность провести корпоративы, организовать семинары и ретриты и многое другое.

Для тех, кто не может обойтись в Новый год без бани, есть большие коттеджи на берегу озера Большой Кременкуль. Дома загородного комплекса «У татарина» могут арендовать компании до 15 и 25 человек. Помимо бани гости могут воспользоваться мангальной зоной и подогреваемым бассейном под открытым небом. В самих домах площадью 280 квадратных метров есть все необходимое для комфортного отдыха: спальни, интернет, телевизор, посуда, полы с подогревом. Заплатить за такой отдых придется от 15 тысяч рублей в сутки.

Отличным вариантом для загородного новогоднего отдыха станет коттедж в викторианском стиле. Площадь двухэтажного дома — более 350 «квадратов», в помещении имеются сауна, спортивные тренажеры, 12 спальных мест, плита, холодильник, телевизор, интернет и даже утюг и фен. Во дворе есть парковка. Стоимость аренды — от 18 тысяч рублей в сутки. При этом в доме можно проводить праздники и конференции или проживать на протяжении длительного времени.

Большой шумной компании, желающей встретить Новый год необычно, точно понравится двухэтажный дом, стилизованный под старинный замок. Однако арендаторам понравятся не только уникальный дизайн: владельцы дома площадью 500 квадратных метров обещают закрытую охраняемую парковку, полную шумоизоляцию, возможность соединить между собой все помещения.

В доме установлены профессиональная акустическая система, сцена с пилоном, большой гриль-камин, имеются парная, бассейн, большие гардеробные и всё необходимое для комфортного проживания. Также у гостей есть возможность выхода на прилегающую закрытую территорию дома.

Аренда находящегося в черте Челябинска дома обойдется южноуральцам в 90 тысяч в сутки. При этом вместить помещение может до 150 человек.

Эксперты «Авито. Недвижимости» советуют южноуральцам поторопиться с выбором места отдыха, поскольку уже сейчас в некоторых объявлениях недоступна аренда на новогодние праздники: дома уже заняты.