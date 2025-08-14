Вячеслав Володин зарегистрировался в национальном мессенджере MAX

Он отметил, что там нет проблем с голосовыми сообщениями



Председатель Государственной думы Вячеслав Володин зарегистрировался в национальном мессенджере MAX. Процесс авторизации оказался простым — он просто скачал приложение и создал свой аккаунт.

Вячеслав Володин также открыл канал в MAX. Он считает, что это позволит расширить возможности общения с гражданами.

«Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения. Кстати, голосовые вызовы работают отлично», — резюмировал Вячеслав Володин.

Приложение MAX доступно для скачивания на мобильных устройствах и компьютерах. Мессенджер позиционируется как приложение, объединяющее в себе функции обмена сообщениями, платежей, доступа к госуслугам и другие.