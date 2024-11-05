Вячеслав Володин дал положительную оценку уровню развития Челябинской области

Председатель Госдумы отметил социальную и экономическую сферы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин оценил социально-экономическое развитие Челябинской области. Это произошло на рабочей встрече с губернатором Алексеем Текслером. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Челябинской области представил Вячеславу Володину основные тренды развития региона: работу по созданию особой экономической зоны, развитие образования, введение социальных мер поддержки участникам СВО и их семей, помощь подшефным территориям.

По словам губернатора, в Челябинской области исторически развиты металлургия, машиностроение, приборостроение, обрабатывающее производство, но регион не стоит на месте и развивается в новых сферах.

«Сейчас мы активно занимаемся современными, высокотехнологичными, инновационными производствами. Мы динамично движемся вперед. В прошлом году индекс промышленного производства составил 110,9%. И, несмотря на высокую базу прошлого года, мы сохраняем положительную динамику и в этом году», — подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что в регионе отмечается значительный тренд на рост внутреннего регионального продукта: в этом году он достигнет трех триллионов рублей, а пять лет назад составлял порядка 1,5 триллиона рублей.

Напомним, сегодня Вячеслав Володин также побывал на Заводе роботов. Это первое в России предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью от 6 до 150 килограммов, а также ключевых компонентов к ним.