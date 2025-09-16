Вячеслав Скворцов: наставничество в программе «Герои Южного Урала» — серьезный экзамен

Доверие граждан к будущим управленцам зависит от вовлеченности педагогов

В Челябинской области завершился первый этап стажировок для участников программы «Герои Южного Урала». Своим опытом и знаниями с 60 ветеранами спецоперации — участниками программы — поделились сотрудники и руководители предприятий. Бесценный опыт будущие управленцы получили и в органах власти. Но не только к выпускникам предъявляются высокие требования.

«От качества подготовки и личной вовлеченности педагогов и членов общественного совета зависит доверие граждан к выпускникам-управленцам. Нам нужно сегодня не просто формально исполнить задачу, а с большим желанием и любовью к людям подойти к наставничеству. Чтобы южноуральцы не сомневались, что те, кого мы рекомендуем на различные ступени власти, — достойные люди»,— отметил член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Вячеслав Скворцов.

Он подчеркнул, что и для наставников, и для членов общественного совета программа — серьезный экзамен.

Образовательная программа «Герои Южного Урала» продлится до 1 июля 2026 года. Ее цель — применить полученные в зоне СВО опыт и способность действовать в критических ситуациях в развитии Челябинской области.