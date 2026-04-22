Ввозить товары из стран ЕАЭС разрешили без маркировки и подтверждающих документов

Упрощенные условия действуют до 31 мая 2026 года

С 20 апреля в России временно упростили порядок ввоза товаров из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Новые правила действуют до 31 мая 2026 года включительно, сообщает Федеральная таможенная служба.

«Российские юридические лица и индивидуальные предприниматели могут ввозить товары без документов, подтверждающих их статус как товаров Союза, а также без обязательной маркировки и нанесения необходимой информации. В дальнейшем продукция подлежит декларированию в установленном порядке», — говорят в ведомстве.

Бизнес обязан самостоятельно доставить товары на склад временного хранения, разместить их там, при необходимости нанести маркировку и затем проинформировать Роспотребнадзор о вводе товаров в оборот.

Данный механизм поможет бизнесу безболезненно перестроить свою работу и подготовиться к запуску с 1 июня 2026 года национальной системы подтверждения ожидания товаров.