Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 4 декабря

В этот день принято приводить своих детей в церковь на первую исповедь

Сегодня, 4 декабря, православные христиане отмечают один из двунадесятых, то есть важнейших церковных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. О том, как мать Христа вошла в Иерусалимский храм и что это событие значит для верующих, — в материале ИА «Первое областное».

История праздника

Согласно преданию, у праведных Анны и Иоакима не было детей. На протяжении всей жизни они молились о наследниках и даже принесли обет посвятить своего ребенка Богу, но годы шли, а детский смех так и не раздавался в их жилище. И вот однажды, когда праведная пара была уже в преклонном возрасте, Анна забеременела, и вскоре у них родилась дочь Мария. Когда девочке исполнилось три года, они, как и обещали Богу, повели ее в Иерусалимский храм.

Входом в храм служила крутая лестница с пятнадцатью ступенями по числу 15 псалмов, которые воспевали священники. И как только Анна подвела маленькую Марию к ней, она легко взобралась по ступеням без посторонней помощи, чем удивила всех присутствующих. В храме ее встретили священники и архиерей Захария, являвшийся, по легенде, отцом Иоанна Крестителя. Он, по велению свыше, сразу же повел Марию в Святая святых, куда имел право входить только первосвященник с очистительной жертвенной кровью раз в год, и показал ей место молитвы. С тех пор девочка молилась во внутреннем алтаре.

В постоянной молитве, чтении Священного писания и рукоделии Мария провела 12 лет. И когда ей исполнилось 15, первосвященник рекомендовал ей оставить храм и выйти замуж, как тогда было положено. Каково же было их удивление, когда Мария ответила, что останется в храме и посвятит свою жизнь Богу. В итоге девушка с первосвященником договорились о том, что она заключит брак со старцем Иосифом, который фактически будет ее опекуном и хранителем обета. Вскоре они обручились и уехали в Назарет, откуда Мария была родом.

Значение праздника

Само Введение во храм Богородицы означает торжество беззаветного служения Богу. Богословы говорят, что вхождение Марии в храм означает соединение неба с землей и становление лестницы, по которой спустя годы придет Христос.

Традиции праздника

Накануне Введения во храм Пресвятой Богородицы в храмах проводят всенощное бдение, утром, в сам праздник, служат Божественную литургию. В этот день многие родители впервые приводят своих детей на исповедь, и именно поэтому праздник иногда называют детским.

Традиции народного праздника

Наши предки в народе праздник называли просто Введеньем. Они считали, что в этот день окончательно приходит зима. И с этого дня начинались зимние забавы: катание на санках, лыжах. Также устраивали Введенскую ярмарку, на которой продавали сани.

Женщины в этот день молились Пресвятой Богородице о помощи в семейных делах, а незамужние девушки просили у Марии увидеть во сне лицо жениха.

Запреты

Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, пышные застолья устраивать нельзя. Тем, кто постится, разрешено употребить рыбу. Пить алкоголь не рекомендуется.

Также на Введение не следует копать землю, иначе в следующем году урожая не будет. Нельзя в праздничный день устраивать уборку, заготавливать соленья и давать деньги в долг.

Народные приметы