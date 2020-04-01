Введение QR-кодов для отслеживания людей на изоляции в Челябинской области пока не планируется

По словам губернатора, в системе, которую практикует Москва, не всё так просто.

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Недавно власти Москвы сообщили о том, что за передвижениями горожан будут следить с помощью введения QR-кодов и даже разработали для этого специальное приложение. Возможно ли введение такой «слежки» за горожанами в Челябинской области? На этот вопрос ответил глава региона Алексей Текслер.

«Что касается QR-кодов и дистанционного контроля над гражданами, Правительством РФ такая работа организована, есть поручение Председателя Правительства и Минкомсвязи, и всем нашим ключевым игрокам на этом рынке. Будет создаваться правовая основа, чтобы контролировать эту ситуацию, и мы, конечно же, будем находиться в контакте с коллегами, и я думаю для всех регионов будет сделан такой „правовой зонтик“, и эта ситуация по контролю за гражданами через их телефоны, смартфоны и так далее будет централизована»,— рассказал губернатор.

Однако, по словам Алексея Текслера, принцип такой работы — это не только введение QR-кодов, но и работа с видеокамерами.

«У нас такого количества камер нет, и Москва — это город, а на территории большого субъекта во многих местах камер нет. Конечно, мы внимательно смотрим, как всё организовано в Москве, но там другие возможности во всех смыслах этого слова»,— добавил губернатор.

И в заключение глава региона сказал, что на сегодняшний день в Челябинской области будет создана общая правовая основа по соблюдению всех принятых режимов, которая и станет «указателем» к дальнейшим действиям.