Введение новых выделенок спровоцировало пробки в центре Челябинска

Мэр города поручила разобраться с ситуацией на дорогах

Сегодня утром, 5 сентября, в центре и на северо-западе Челябинска возникли серьезные пробки. Глава города Наталья Котова на аппаратном совещании 5 сентября поручила ответственным за дорожное движение проработать варианты улучшения дорожной ситуации.

«Сегодня отмечают, что есть затруднения на улицах Чичерина, Университетской Набережной, Труда, где мы сделали выделенные полосы. Просьба связаться с ГИБДД, посмотреть, где-то, может, регулировщики должны быть, по крайней мере, в часы пик. Нужно разгрузить, чтобы мы могли быстрее закончить ремонтные работы»,— сказала мэр своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Андрею Ксензову.

Также она поручила проработать вопрос с выделенными полосами, которые недавно нанесли на улицах Труда, Энгельса и Северо-Крымской, так как там также постоянно возникают пробки.

«Определитесь, что и как можно сделать, чтобы выйти из этой ситуации. Наша задача — улучшить транспортную ситуацию, а не ухудшить»,— подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, в конце прошлой недели на улицах Труда, Энгельса и Северо-Крымской появились выделенные полосы для общественного транспорта протяженностью 3,8 километра. Их задача — сократить время проезда автобусов и троллейбусов по участку вдвое. Пока же многие автомобилисты продолжают ездить, как раньше, пытаясь объехать возникающие пробки.