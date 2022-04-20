Вузы России увеличили количество бюджетных мест для инженерных специальностей

Стране не хватает около миллиона востребованных специалистов

Россия испытывает дефицит специалистов IT-сферы. Чтобы справиться с ним, российские вузы увеличили количество бюджетных мест на инженерные специальности, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В новом учебном году в российских вузах предусмотрено почти 24,5 тысячи бюджетных мест по направлениям в сфере электроники. Речь идет о таких специальностях и направлениях, как «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы» и другие. В 2022/23 учебном году абитуриенты смогут подать документы на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

По словам директора IT-Park74 Дмитрия Козленкова, в этом году спрос на IT-специальности среди школьников увеличился в два раза, а 27% родителей хотят, чтобы их ребенок выбрал для себя востребованную цифровую профессию.

«Карьера в IT — это не только для программистов и разработчиков. Сегодня мы видим большие возможности в этой сфере и для гуманитариев, которые могут работать на позициях дизайнера, аналитика, продакт- и проджект-менеджеров. Наши вузы готовы обеспечить южноуральские IT-компании разными специалистами: в ЮУрГУ сильные компетенции в области искусственного интеллекта, в ЧелГУ активно развивается направление Big Data, а, например, в МИДИСе готовят первоклассных web- и мобильных разработчиков, дизайнеров и управленцев в сфере информационных технологий»,

— прокомментировал Дмитрий Козленков.

По данным Минцифры РФ, нехватка только IT-специалистов в России составляет около миллиона человек.