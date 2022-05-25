«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — говорит Валерий Фальков.
Напомним, Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратуру. Помимо этого в России все еще сохраняются образовательные программы специалитета со сроком обучения пять-шесть лет.
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