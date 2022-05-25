Вузы России могут вернуться к подготовке студентов по программам специалитета

В Минобрнауки подтвердили готовность выйти из Болонского процесса

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении России выйти из Болонской системы образования. Его дословное заявление приводит телеграм-канал ведомства.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента»,

— говорит Валерий Фальков.