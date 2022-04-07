Вузы Челябинской области включили в программу по импортозамещению

Ученые будут создавать аналоги для полной замены иностранных технологий

Три вуза Челябинской области включили в программу по импортозамещению. Перспективы внедрения новых технологий в сотрудничестве с предприятиями на встрече с представителями регионального правительства обозначили Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет и Магнитогорский государственный технический университет имени Носова. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.



По словам заместителя министра науки и образования Челябинской области Виталия Литке, участникам встречи было важно понять, какая технология или какой продукт в случае успешной реализации проектов будет получен и насколько это будет соответствовать стратегии импортозамещения.

«Наша цель — конкретные аналоги, которые полностью заменят иностранную технологию или продукт. В Челябинской области есть предприятия, готовые применить новые технологии в работе, оценить объем рынка для дальнейшей реализации. Мы надеемся, что наши усилия будут способствовать развитию научных возможностей университетов, задача которых — обеспечить кадровую и научную составляющую этого направления работы», — отметил Виталий Литке.

Так, ЮУрГУ работает совместно с Уральским инжиниринговым центром над созданием гидроприводов для испытательных стендов. Установки используются в военно-промышленном комплексе, нефтегазодобывающей отрасли, ракетостроении и других областях. Гидроприводы выдерживают до 100 миллионов циклов нагрузки.

Ученые вуза совместно с АО НПК «Теко» занимаются разработкой универсальных газоанализаторов в рамках государственной программы «Чистый воздух». Они помогут очистить воздух от формальдегида, который вызывает онкологические заболевания.

«Существенную роль в стратегии импортозамещения будут играть проекты ЮУрГУ по созданию уникальной двигательной системы полностью возвращаемой ракеты, производству транспорта для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера «Арктический автобус» и разработке системы управления комплексным транзисторным преобразователем для повышения эффективности энергетических систем», — добавили в вузе.

МГТУ имени Носова и ЧелГУ представили ряд своих разработок, направленных на создание аналогов импортируемой продукции в металлургической и химической промышленности, а также в области экологии.

Заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская обратила внимание на беспрецедентные меры экономической поддержки проектов, направленных на импортозамещение в Челябинской области. Это выделение дополнительного финансирования, гранты и налоговые льготы.