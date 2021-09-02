Вузы Челябинской области смогут привлечь для работы ученых благодаря специальной платформе

Создать единую площадку предложила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева

Создать единую платформу с научной инфраструктурой для ученых, где были бы сконцентрированы все доступные лаборатории, предложила руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформа позволит ученым, работающим над национально значимыми проектами, получить доступ к необходимой инфраструктуре. Инициативой уже заинтересовались университеты Челябинской области. Ученых из других городов и регионов страны могут принять в ЮУрГУ. Вуз имеет статус научно-исследовательского. Университет готов помочь тем, кто хочет реализовать свой проект.

«Создание единой платформы, конечно, поможет этой работе. Наши сотрудники смогут быстро найти партнеров и необходимое оборудование для выполнения исследовательских задач. В свою очередь другие вузы смогут узнать о наших лабораториях и кафедрах, об уникальном оборудовании, которым располагает ЮУрГУ», — прокомментировал проректор по научной работе ЮУрГУ Антон Коржов.

По словам инициатора создания данной платформы руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, похожая программа уже работает на базе центра. Ученые и аспиранты из всех регионов России имеют доступ к их инфраструктуре.

«Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей», — прокомментировала инициативу Елена Шмелева.

Также она добавила: в случае если у университета будет много запросов от ученых, отбор может проходить на конкурсной основе, но без лишнего бюрократизма.