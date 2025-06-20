Вузы Челябинской области предлагают абитуриентам 9 тысяч бюджетных мест

О правилах поступления в 2025 году рассказали эксперты

Почти 14 тысяч южноуральских выпускников школ могут претендовать этим летом на поступление в вузы. В университетах Челябинской области для них создали около 9 тысяч бюджетных мест. Те, кому не удастся поступить на бюджет, смогут претендовать на целевые и коммерческие места. Как попасть в вузы без нервотрепки, рассказали специалисты приемных комиссий ЧелГУ, ЮУрГУ и МГТУ имени Носова.

ОБРАТИТЕСЬ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ЛИЧНО

Подавать документы на зачисление сегодня можно дистанционно. Но эксперты советуют не лениться и дойти до вуза ногами — специалисты приемных комиссий помогут определиться с выбором направлений и ответят на возникающие вопросы.

«Львиная доля абитуриентов не знают, кем хотят стать. Они находятся в стрессе после ЕГЭ, на которые были брошены все их силы, им трудно сделать какой-то выбор. У себя в вузе мы проводим профориентационное тестирование и помогаем выбрать свою специализацию из более чем 180 направлений, а иногда даже — поступить в другой вуз», — говорит проректор по молодежной и информационной политике Магнитогорского государственного технического университета имени Носова Рустам Муртазин.

Вузы России имеют разное подчинение — Минобру, Минпросвещения, Минсельхозу, Министерству культуры. Каждое ведомство устанавливает свои минимальные баллы для поступления. Специалисты приемных комиссий знают об этой разнице и всегда посоветуют вуз, в который можно пройти на бюджет даже с низкими, как вам кажется, баллами.

«Иногда выпускники приходят к нам не с тем набором ЕГЭ, который нужен для поступления на выбранную специальность. В этом случае также мы можем посоветовать другой вуз или факультет, где такой набор принимают», — говорит секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева.



НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ

Правила поступления в вузы можно найти на сайтах университетов, а также в инструкции «Поступи онлайн» на «Госуслугах». Но не все их читают.

«Пока идет приемная кампания, дети меняют приоритеты, отзывают согласия. И в итоге 26 июля, когда закончится прием документов, у некоторых согласий и заявлений нет ни в одном вузе», — переживает руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Эксперты советуют подавать заявления и согласия не с телефона, а со стационарного компьютера. Менять приоритеты и отзывать согласия не чаще чем один раз в два часа (это официальное ограничение). А если назначены творческие испытания, приходить на них в тот же день.

«До начала экзамена дату изменить можно. После — уже нельзя», — предупреждает Любовь Конвисарева.

Приказы о зачислении во все вузы России в 2025 году будут выпущены в один день. До этого свои шансы можно оценивать в рейтинге поступающих.

«В этом году каждый абитуриент получит индивидуальный код, по которому сможет отслеживать свой рейтинг в вузах, куда он подал документы», — говорит Любовь Конвисарева.

Подавать заявление в вуз эксперты советуют прямо сейчас, даже если вы не получили аттестат в школе и пришли не все результаты ЕГЭ. Позже их данные будут подтянуты из информационных систем автоматом.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О КОММЕРЧЕСКОМ НАБОРЕ

Стоимость обучения в южноуральских вузах поднялась не более чем на 10% и остается в два, три и даже в четыре раза ниже, чем стоимость обучения в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых вузах УрФО.

Еще доступнее платное обучение делают образовательные кредиты и скидки, которые делают сами вузы для абитуриентов с высокими баллами за ЕГЭ, для участников СВО и детей участников СВО. Например, в ЮУрГУ дети участников СВО могут получить скидку 30%, а сами участники СВО — 100%, то есть фактически учиться бесплатно.

На максимальный процент вузы области каждый год повышают стоимость обучения на первом курсе. Для продолжающих обучение стоимость растет только на процент инфляции.

Если вы присмотрели факультет с дорогостоящим обучением, также проконсультируйтесь в приемной комиссии, есть ли возможность получить ту же специальность бесплатно.

«У нас есть факультеты, где стоимость обучения за год превышает 200 тысяч рублей. Но контрактники на них никогда не приходят. Например, по направлению „Проектирование ракет и двигателей“ всем хватает бюджетных мест. А по направлению „Физическая культура“ специалистов готовят пять вузов Челябинска, все вместе они предлагают более 500 бюджетных мест — их хватает», — говорит Юлия Болотина.

Эксперты также советуют с осторожностью относиться к тем вузам, где стоимость обучения ниже установленной государством.

«Не соглашайтесь на такой демпинг. Вы получите диплом, но не получите качественное образование», — говорит ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Кстати, стоимость обучения в вузах и СПО, замечают эксперты, сейчас практически равнозначная.

ИЗУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕЛЕВОГО НАБОРА

Масса работодателей согласны сами оплачивать обучение в вузе тем школьникам, кто готов потом прийти к ним на работу. Предложения о целевом обучении можно найти на портале «Работа России». Но есть и «закрытые» предложения.

«В ЮУрГУ для поступающих создано 476 целевых мест. Большая часть этих предложений не зарегистрированы на портале „Работа России“, потому что их открывают оборонные предприятия со всей страны. Узнать про эти места и подать заявку на участие в конкурсе на такое место можно только в приемной комиссии», — говорит Юлия Болотина.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МОМЕНТОМ

С 2026 года будут действовать новые правила поступления в вузы. И кому-то не стоит откладывать поступление в вуз на потом.

Так, в следующем году поступить в вуз с дипломом о среднем профессиональном образовании можно будет только на профильные специальности. В этом году еще можно успеть попасть в вуз, пройдя внутренние испытания.

Также в 2026 году количество платных мест в вузах будут определять не сами учебные заведения, а правительство РФ. Это также может изменить ситуацию с поступлением.

ВЫБИРАЙТЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ С ОБЩЕЖИТИЕМ

В Челябинской области нет проблем с общежитием для приезжих студентов. В других регионах с этим проблемы. Это еще один аргумент, чтобы учиться в родном регионе, замечают эксперты.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ВУЗОМ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Приемные комиссии вузов приглашают сегодня не только выпускников, но и школьников. Знакомство с вузом лучше начать заранее, тогда готовиться к поступлению и выбрать будущую профессию будет легче.

Первым южноуральским абитуриентом в 2025 году стал советник главы Челябинска. Герой СВО Владимир Забегаев будет учиться в ЮУрГУ по направлению «Социальная работа».