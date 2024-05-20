Вузы Челябинской области получат 39 млн рублей на реализацию проектов

В конкурсе от Росмолодежи победили 17 проектов

Четыре вуза Челябинской области выиграли 38,6 миллиона рублей в конкурсе «Росмолодежь. Гранты в 2024 году». Деньги направят на реализацию 17 проектов. Южный Урал занял четвертое место по сумме финансирования среди других регионов.



Всего на конкурс поступили 2575 проектов от 285 университетов.

В пресс-службе правительства Челябинской области рассказали, что Южно-Уральский государственный университет выиграл 13,7 миллиона рублей. Вуз намерен реализовать шесть проектов, в том числе «Стипком 2024».

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет выиграл 7,1 миллиона рублей. Деньги направят на реализацию трех проектов.

5,9 миллиона рублей получит Челябинский государственный университет на реализацию одного проекта. Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова выиграл 12 миллионов рублей на внедрение семи проектов.