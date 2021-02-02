Вузы Челябинска увеличат бюджетный набор в 2021 году

Рассказываем, какой будет приемная кампания в высшую школу грядущим летом

Пандемия достаточно поиграла на нервах абитуриентов 2020 года. Грядущим летом поступление в вузы обещает быть более предсказуемым. О нюансах приемной кампании-2021 рассказали представители ведущих вузов Челябинской области.



Медакадемия: бюджетных мест станет больше



Медакадемия остается одним из самых престижных вузов на Южном Урале. Желающих поступить сюда каждый год больше и больше. Например, в 2020-м году вал заявлений от абитуриентов увеличился на 20%.



«Востребованы абсолютно все направления: в медицинском колледже и в высшей школе. Конкурс при поступлении только растет. Соотношение внебюджетных и бюджетных мест равное. Но в 2021-м году бюджетных мест станет больше примерно на четверть. Соответственно сократится количество мест, выделяемых на платной основе», — говорит ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский.

Так как наш регион остро нуждается в медиках, до 70% бюджетных мест ЮУГМУ в 2021-м году отдадут под целевой набор. Это значит, что большая часть бюджетников будут учиться по договору с больницами области. Медучреждения обязуются поддержать студентов во время учебы, а молодые врачи — отработать диплом в течение трех-пяти лет.



ЧелГУ: вуз сокращает бюджетный набор



Челябинский государственный университет также переживает подъем популярности. В 2020-м году сюда подано на две тысячи заявлений больше, чем годом ранее.



«Правда, структура заявлений меняется. Теперь все больше абитуриентов хотят попасть на бюджет», — признается ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.



Соотношение платных и бесплатных мест в вузе не менялось годами: примерно 40% составлял бюджетный набор, остальное — коммерческий. Но в 2021-м из-за новой системы распределения бюджетных мест станет меньше. Однако вуз не теряет надежды, что ему удасться вернуться к привычному соотношению после распределения дополнительных мест — Владимир Путин пообещал регионам еще 34 тысячи мест для бюджетников.



По словам Таскаева, сейчас ЧелГУ занимает первое место по количеству «проходных» баллов на внебюджет. Учиться в вуз даже за деньги идут умники и умницы. Целевой набор в вузе, замечает ректор, пока не снискал большой популярности. Работодатели да и сами студенты боятся брать на себя серьезные обязательства.



Невостребованных специальностей в вузе нет. Самые популярные — это лингвистика, бизнес-информатика, зарубежное регионоведение, перевод, юриспруденция, международные отношения, журналистика... Стабилен интерес к физике, биологии, к информационным технологиям — здесь как раз много бюджетных мест.



Аграрный: раздолье для целевиков



На два десятка бюджетных место станет меньше и в Южно-Уральском аграрном госуниверситете. Но хороший шанс поступить сюда сохраняется по целевому набору.



«В 2020-м году из 114 целевых мест мы смогли закрыть всего 35. Многие сельхозпредприятия отказались подписывать целевой договор на новых условиях. Напомню, с прошлого года у работодателя и студента-целевика прибавилось обязательств. Это пугает. Те же студенты просто не смогут выплатить государству 700 тысяч рублей, если вдруг не вернутся работать в родной поселок», — говорит ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Светлана Черепухина.

Самый высокий конкурс — два человека на место — в прошлом году был среди будущих ветеринаров. На инженерно-технических направлениях конкурс составил 1,5 человека на место. На земледелие в филиале, который расположен в Миассе, прошли все, кто подал заявление. Большой конкурс в 2020-м году был при поступлении на программу средней профподготовки в отделении Троицка. Там смогли набрать даже платников.



Педагогический: набор в педколледж с 9 класса



В 2020-м году на одно бюджетное место в педагогическом вузе претендовали 11 человек, а средний балл по ЕГЭ у абитуриентов вырос до 70,6.

«К нам приходят все более подготовленные студенты. Даже в колледже при нашем вузе конкурс при поступлении составляет от пяти до девяти человек», — говорит ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко.

В 2021 году в вузе будет немногим больше бюджетных мест, а в педколледже их количество вырастет сразу в два раза. При этом набор в педколледж при вузе впервые откроют для выпускников 9 классов.



«Также наш вуз установил вступительные испытания по нескольким предметам на выбор поступающих. Например, на программу „биология и химия“ обязательным будет русский, профильным — обществознание, а третий экзамен можно сдавать на выбор: математику или биологию», — говорит Татьяна Чумаченко.



Целевой набор в вузе составит не менее 20 процентов. Целевики идут в этот вуз очень охотно. Самые востребованные направления: иностранные языки, начальные классы, инклюзивное и коррекционное образование, история, биология, химия, экология, математика, информатика.



ЮУрГУ: ставка на корпорации



Количество бюджетных мест в ЮУрГУ планомерно растет. При этом около половины студентов — контрактники, то есть учатся за свои деньги.



«Целевой набор уже два года не такой большой: 180-190 человек. Раньше он был в полтора раза больше. Спрос на этот вид обучения падает, так как ввели высокие обязательства для самих студентов и будущих работодателей. Но мы работаем с ведущими корпорациями России, и, я думаю, что количество целевиков подрастет. Иногда конкурс на целевой набор даже выше, чем на бюджет. Например, очень много желающих получить место в „ГРК Макеева“ после вуза», — говорит проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Радионов.

В феврале ЮУрГУ одним из первых заявил о максимальном отказе от дистанционного обучения. В вузе надеются, что и приемная кампания летом пройдет в традиционном режиме.



УралГУФК: для спортсменов и не только



Совершенно особое место сейчас занимает челябинский спортивный вуз. Обучаться сюда сейчас идут даже люди далекие от большого спорта.



«Наших выпускников очень долго представляли как физруков в трико с пузырями на коленях. Теперь это в прошлом. По всей России возрождается интерес к массовому спорту, растет популярность спортивного туризма, оздоровительных программ и программ реабилитации. Как раз мы и готовим таких специалистов, восполняем кадровый пробел», — говорит проректор Уральского государственного университета физической культуры Евгений Быков.

Бюджетные места в УралГУФК есть по всем направлениям подготовки: среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура. В колледж при вузе берут уже после 9 класса, а в магистратуру можно поступить после другого вуза. Так что престиж спортивного вуза растет. В УралГУФК много бюджетных мест.



По данным министерства образования Челябинской области, на Южном Урале работают 28 высших учебных заведений. Общее число студентов превышает 105 тысяч человек.



Абсолютно все вузы Челябинской области заявили, что стоимость обучения на коммерческих отделениях в этом году не изменится и останется на уровне 2019 года.