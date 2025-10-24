Второй Як-130М в пиксельном камуфляже готов к испытаниям в Иркутске

Основная цель модернизации — расширение боевых возможностей

На Иркутском авиазаводе завершили сборку второго опытного образца учебно-боевого самолета Як‑130М. Новый самолет окрашен в серый пиксельный камуфляж, традиционный для российской авиации, и присоединится к испытаниям первого образца, сообщил irk.ru со ссылкой на ПАО «ОАК».

Самолет Як-130М создан на базе Як-130 с учетом анализа опыта участия в локальных и региональных конфликтах. Как отметил главный конструктор по программе Як‑130 Дмитрий Попов, сборка легких боевых самолетов на основе учебно-боевых машин соответствует мировым тенденциям развития военной авиации.

Модернизация направлена на расширение боевых возможностей самолета. Новую модель можно снабжать ракетами класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Как и предшественник, Як‑130М позволяет готовить пилотов для авиации четвертого и пятого поколения.

Самолет оснащен бортовой радиолокационной станцией БРЛС‑130Р, оптико-лазерной теплотелевизионной системой СОЛТ‑130К, бортовым комплексом обороны «Президент‑С130» и комплексом средств связи КСС‑130. Это оборудование позволяет использовать самолет в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

В настоящее время продолжается сборка третьего опытного образца. Первый образец Як‑130М уже направлен на наземные и летные испытания, где специалисты тестируют новые и модернизированные системы самолета.