Второй волны мобилизации в России не будет

Сейчас в зоне СВО находится почти полмиллиона бойцов

Сегодня, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что вторая волна мобилизации в России не требуется, поскольку в зоне специальной военной операции задействовано почти полмиллиона человек. Это как мобилизованные, так и те, кто добровольно заключил контракт с министерством обороны России.

«У нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. 244 тысячи находятся напрямую в зоне СВО. <…> После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе и планировали к концу года набрать чуть более 400 тысяч человек. На вчерашний вечер мне доложили, что набрано 486 тысяч. Так что вместе с добровольцами почти полмиллиона человек до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — сказал Владимир Путин.

По словам президента России, мобилизованные мужчины воюют отлично и уже 14 из них получили звания Героев России. Из числа призванных в том числе сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них оказалось немало хороших специалистов.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что поток добровольцев не прекращается и ежедневно контракты с Минобороны России заключают 1,5 тысячи человек.

Напомним, в сентябре 2022 года президент объявил о частичной мобилизации. Тогда он сообщил, что призыву будут подлежать 300 тысяч человек из числа граждан, находящихся в запасе.