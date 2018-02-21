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/ Подмененная 30 лет назад жительница Южного Урала хочет 10 миллионов компенсации

Подмененная 30 лет назад жительница Южного Урала хочет 10 миллионов компенсации

Взыскать аналогичную сумму матери ребенка не удалось.
вчера в 15:56
  |  Общество

Жительница Южного Урала, подмененная в родильном доме, переживает из-за произошедшего. Женщина решила потребовать моральную компенсацию за ошибку 30-летней давности. Екатерина Туганова оценила свои страдания в 10 миллионов рублей.

В Центральный районный суд поступило исковое заявление от Екатерины Тугановой. Она просит в качестве компенсации морального вреда взыскать 10 миллионов рублей. В качестве ответчиков указывает областной перинатальный центр, Минздрав Челябинской области и Минфин Российской Федерации. Екатерина говорит, что ее страдания выразились в стрессовом состоянии, депрессии, которая ее не покидает в связи с тем, что она узнала, что воспитывалась не в родной семье. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.

Предварительное судебное заседание пройдет 22 февраля в Центральном районном суде.

Напомним, 29 января 1987 года в одном из родильных домов Челябинска дочерей родили жительница города Зоя Туганова и уроженка Башкирии из деревни Киржакуль Эльвира Тулигенова. Их детей перепутали, но подмену заметила только одна из матерей — Зоя Туганова. Врачи, по словам женщины, ей не поверили, и угрожали психиатрической экспертизой, объясняли реакцию поздней беременностью и родовой травмой. Свою дочь Зоя Туганова назвала Катей, Эльвира Тулигенова — Люцией. Как стало известно позднее, Эльвиру Тулигенову осуждала вся деревня, считая, что ребенок родился не от мужа. Перепутанные девушки считают, что без врачебной ошибки жизнь семьи Тулигеновых сложилась бы лучше.

Зоя Туганова в районном суде требовала компенсировать ей моральный вред в размере 10 миллионов рублей. Получить деньги она хотела от областного перинатального центра, Минздрава и правительства Челябинской области, Минздрава РФ, Минфина РФ, однако судья постановил взыскать только с Минфина Российской Федерации 1 миллион рублей.

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Комментарии

Y77
17:27, 21.02.2018
По сути сломанная жизнь. Чужой крест. Но 10 лямов за моралку - это не в нашем государстве.

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