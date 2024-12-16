Второй корпус школы в Увельском должны открыть в начале 2025 года

Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Глава региона осмотрел строящееся здание школы в Увельском. Корпус на 300 мест возводят с 2022 года, из-за двух подрядчиков возникли задержки. Сейчас на объекте работает 50 человек. Планируют вывести еще, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открытие корпуса позволит разгрузить действующую школу и во вторую смену проводить различные дополнительные занятия. Строительная готовность сейчас — 91,3%. Оборудование для учебы закуплено. Пусконаладочные работы запланированы на январь, а лицензирование — на февраль.

«Потребность в этом объекте большая. Дети учатся в две смены. Объект находится в стадии завершения. Сейчас подрядчик надежный. Я думаю, что в ближайшие месяцы школа будет уже полностью готова и дети в третьей четверти начнут здесь учиться», — рассказал губернатор.