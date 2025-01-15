Второй форум «Патриоты Урала» пройдет в Чебаркуле 20 февраля

Регистрация завершится уже сегодня

Сегодня, 15 января, в 23:59 завершится регистрация на форум «Патриоты Урала». Он пройдет в Чебаркуле Челябинской области 20 февраля и соберет волонтеров, активистов, представителей госструктур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов. О мероприятии напомнил полпред президента в УрФО Артем Жога в своем телеграм-канале.

В программе запланированы четыре основных направления. Это поддержка и гранты для гражданских активистов, реабилитация и ресоциализация военнослужащих, организация и логистика гуманитарной помощи, беспилотные технологии, РЭБ и другие средства технической поддержки.

По словам Артема Жоги, государство вкладывает огромные средства в поддержку волонтеров.

«Важно, чтобы этот инструмент поддержки был востребованным и эффективным», — написал полпред.

Касаемо адаптации ветеранов СВО после возвращения к мирной жизни военнослужащих, полпред отметил большой задел по спортивной и медицинской реабилитации.

На форуме обсудят опыт реализации гуманитарных проектов, повышения их эффективности и логистику при доставке помощи.

На секции по обсуждению беспилотников соберут представителей народного ВПК (производство народной техники и средств защиты). Участники обсудят испытания изделий, меры поддержки производителей и другие вопросы.

Артем Жога подчеркнул, что форум будет регулярным.

«Меняться будет только география, чтобы все волонтеры Урала, Западной Сибири и Крайнего Севера смогли принять участие в нашей общей работе», — подытожил полпред.