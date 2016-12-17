Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-15 °C
USD 60.86 EUR 63.56
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Смотрите на 1obl.tv второй день Чемпионата России по фигурному катанию

Смотрите на 1obl.tv второй день Чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , трансляция
23.12.2016 14:02:33

Время новостей

Видео
Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

На лед выйдут одиночники с короткой и произвольной программой, танцевальные пары.

Чемпионат России по фигурному катанию, проходящий на Южном Урале, продолжается. На лед арены «Трактор» выйдут спортсмены в нескольких категориях. Сначала впервые за время соревнований выйдут женщины с короткой программой. Следом за ними выступают мужчины, они завершают соревновательный этап. В финале зрителей ожидает выступление танцевальных пар. 

Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках в Челябинске продолжаются. Второй день соревнований на льду арены «Трактор» обещает быть насыщенным. В 14 часов намечено начало выступлений среди женщин с короткой программой. Следом за ними представят свои номера мужчины-одиночники.

Произвольная программа традиционно считается самой непредсказуемой и волнительной. Завершит очередной соревновательный день парные выступления.

23 декабря 2016 года, пятница

14:00 — 16:30 — Женщины, короткая программа
16:45 — 19:45 — Мужчины, произвольная программа
20:00 — 21:45 — Танцы на льду, произвольный танец

Прямую трансляцию соревнований смотрите на сайте «Первый областной».

Читайте также

Спорт
ЧР по фигурному катанию. Пары, короткая программа. Результаты
ЧР по фигурному катанию. Пары, короткая программа. Результаты
результаты , фигурное катание , спорт
22 Декабря 2016, 20:45
Спорт
ЧР по фигурному катанию. Танцы на льду, короткая программа. Результаты
ЧР по фигурному катанию. Танцы на льду, короткая программа. Результаты
Чемпионат России , фигурное катание , короткая программа , результаты
23 Декабря 2016, 08:35
Общество
Борис Дубровский открыл Чемпионат России по фигурному катанию
Борис Дубровский открыл Чемпионат России по фигурному катанию
Чемпионат России , Борис Дубровский , фигурное катание , открытие
23 Декабря 2016, 11:36

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.