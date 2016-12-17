Смотрите на 1obl.tv второй день Чемпионата России по фигурному катанию

На лед выйдут одиночники с короткой и произвольной программой, танцевальные пары.
Чемпионат России по фигурному катанию, проходящий на Южном Урале, продолжается. На лед арены «Трактор» выйдут спортсмены в нескольких категориях. Сначала впервые за время соревнований выйдут женщины с короткой программой. Следом за ними выступают мужчины, они завершают соревновательный этап. В финале зрителей ожидает выступление танцевальных пар.
Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках в Челябинске продолжаются. Второй день соревнований на льду арены «Трактор» обещает быть насыщенным. В 14 часов намечено начало выступлений среди женщин с короткой программой. Следом за ними представят свои номера
Произвольная программа традиционно считается самой непредсказуемой и волнительной. Завершит очередной соревновательный день парные выступления.
23 декабря 2016 года, пятница
14:00 — 16:30 — Женщины, короткая программа
16:45 — 19:45 — Мужчины, произвольная программа
20:00 — 21:45 — Танцы на льду, произвольный танец
Прямую трансляцию соревнований смотрите на сайте «Первый областной».