Вторая декада октября завершится дождливой погодой в Челябинской области

Сохраняется и утренний гололед

В выходные дни, 18 и 19 октября, в Челябинской области будет хмуро и прохладно. Пройдут дожди, местами со снегом. В субботу ветер немного усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду будет определять область пониженного давления, с умеренным ветром и осадками различной фазы. Не исключена гололедица на отдельных участках дорог, особенно в горах»,— рассказали синоптики.

В Челябинске температура предстоящей ночью вплотную подойдет к 0°C. Пройдет мокрый снег с дождем. Днем потеплеет до +5…+7°C. Дождливо. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В регионе этой ночью будет от −3 до +2°C. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные, а также вперемешку с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +3…+8°C. Дождь. Ветер северо-западный, 4—9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В воскресенье в столице Южного Урала пройдет слабый дождь. Градусники покажут от +7 до +9°C. Ветер умеренный, юго-западного направления.

В Челябинской области 19 октября дневной прогрев составит от +4 до +9°C, на юге — до +12°C. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.