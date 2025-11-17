Вторая декада ноября завершится теплом до +8 в Челябинской области

Температура в регионе держится чуть выше средней

В Челябинской области наступившая неделя ожидается теплой. Осадков будет немного, пройдут они в самые теплые дни — их принесут циклоны. Подробнее о погоде с 17 по 23 ноября — в материале ИА «Первое областное».

Самыми холодными днями ожидаются понедельник, 17 ноября, и пятница, 21-е: температура будет слабоотрицательной или нулевой. В эти дни на территорию региона будет поступать порция холодного воздуха, в котором сформируется антициклон, сообщают синоптики Уральского Гидрометеоцентра.

Самыми теплыми ожидаются среда, 19 ноября, и выходные дни. В среду к нам приблизится теплый фронт, связанный с очередным циклоном. В Челябинске потеплеет до +7 градусов, но пройдет небольшой дождь. Ожидается, что к выходным регион снова окажется под влиянием циклона: потеплеет до +4 градусов, пройдет дождь со снегом.

Предварительный прогноз на неделю в Челябинске выглядит так:

Сервис Яндекс.Погода

На юге региона, напротив, самыми теплыми днями ожидаются выходные: воздух прогреется до +7 градусов. С четверга начнутся дожди, которые не прекратятся до следующей недели.

На севере Челябинской области самым теплым днем будет среда: столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Но пройдет дождь. Далее — небольшое похолодание и возвращение к слабоплюсовым температурам и осадкам в выходные.

В горнозаводской зоне в целом аналогично. Но, например, в Златоусте в среду температура может подняться до +8 градусов.

Напоминаем, прогноз на неделю — предварительный. Более точные мы публикуем на нашем сайте ежедневно.