Вторая декада декабря завершится крепкими морозами в Челябинской области

Ночью в низинах температура будет опускаться до −36 градусов

Погода в Челябинской области в предстоящие выходные ожидается неустойчивой. В субботу, 20 декабря, температура воздуха будет стремительно падать, пик холода придется на ночное время. А днем в воскресенье, 21-го, воздух будет интенсивно прогреваться, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Снежный циклон в ночь на 20 декабря уйдет на Курганскую область. В тылу циклона распространится холодная арктическая воздушная масса, и уже в субботу днем температура начнет резко понижаться. Этот мороз не задержится надолго: юго-западными потоками с приближением еще одного циклона в регион начнет поступать тепло», — уточнили синоптики.

Снег при этом полностью не прекратится. А температура воздуха на юге будет чуть выше, чем на севере.

В Челябинске в ночь на субботу похолодает до −22°C, днем температура снизится до −26. Небольшой снег, гололедица от наката. Ветер северный, 4—9 метров в секунду. В ночь на воскресенье градусники покажут до −32°C, днем столбики термометров поднимутся до −10…−12°C. Осадков не будет, а северный ветер сменится южным и усилится.

На юге Челябинской области в субботу ночью будет до −19°C, днем −11…−16. На севере региона предстоящей ночью ожидается мороз до −25°C, днем — до −28. Небольшой снег, гололедица. Ветер умеренный, северного направления.

В воскресенье, 21 декабря, в ночные часы градусники покажут от −27 до −36 градусов, в дневные — от −8 до −13. Небольшой снег, возможны метели. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Из-за морозов и гололедицы в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.