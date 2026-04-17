Вторая декада апреля завершится теплой погодой в Челябинской области

На севере региона могут пройти небольшие осадки

В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, в Челябинской области сохранится теплая погода: воздух будет прогреваться до +18°C. Солнца будет мало, а на севере региона пройдут небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал будет находится в градиентном поле между циклоном на севере и антициклоном на юге. Активный атмосферный фронт с осадками расположится над территорией Свердловской области, и зона осадков накроет только северные районы Челябинской области»,— уточнила начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

В Челябинске этой ночью ожидается +3...+5°C, днем потеплеет до +16...+18°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5—10 метров в секунду, вероятны порывы до 14 метров в секунду.

В регионе температура предстоящей ночью составит −5...+5°C. Днем воздух прогреется до +13...+18°C. Переменная облачность, на крайнем севере возможен небольшой дождь. Умеренный юго-западный ветер с локальными порывами до 16 метров в секунду.

В воскресенье, 19 апреля, в столице Южного Урала столбики термометров зафиксируются на +17°C. Сухо и ветрено.

В Челябинской области дневной прогрев составит от +12 до +17°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.