«Вся прокуренная, руки трясутся»: ребенку из Магнитогорска проколола уши женщина с улицы

Рассказываем, почему нельзя доверять здоровье случайным людям

В Магнитогорске еще помнят скандал вокруг подпольных пластических операций, которые делала на дому местный врач-травматолог. Ее клиентки потеряли здоровье и красоту. Но желание сэкономить по-прежнему заставляет людей обращаться к частникам, которые рекламируют себя в соцсетях. О своем печальном опыте рассказала семья из Магнитки.

«Это дешево и удобно»

Родители вызвали на дом мастера, чтобы проколоть уши маленькой дочери. Это очень удобно: не нужно никуда ехать, а ценник ниже, чем в салонах красоты. Но визит «мастера» вызвал праведный гнев.

«Мастер приехала прокалывать ушки с очень неприятным запахом сигарет, вся прокуренная, руки трясутся. Прокалывать уши совершенно не умеет. Дипломы и сертификаты явно куплены. К тому же обманывает с оплатой. В прайсе указывает одну цену, а после прокола называет другую», — жалуются родные девочки в социальных сетях.



Впрочем, гневный пост магнитогорцев возымел обратную силу. Подписчики паблика, куда выложено сообщение, осудили родителей за слепое желание сэкономить. Маме и папе задают резонный вопрос: почему не отказались от услуг женщины, вызвавшей подозрение?

«В поле давно уже никто не рожает, а детей мы доверяем непонятно кому! Почему вы так халатно относитесь к здоровью своего ребенка?» — возмущаются магнитогорцы.

За любым пирсингом — к медику

Проколоть уши сегодня можно в салонах красоты, которые имеют соответствующие сертификаты. Однако самые осторожные клиенты все-таки выбирают «медицинский пирсинг» — идут в медцентры, где работают медики и соблюдаются все санитарные нормы.

«Не доверяйте свое тело случайным людям, тем более что сейчас так много инфицированных гепатитом С и ВИЧ. Любой пирсинг должен выполняться в стерильных условиях исключительно одноразовыми инструментами и обязательно медработником», — говорит челябинский врач-хирург Наталья Кармазова.

Мы попробовали записаться на прокол ушей к мастеру, чью работу прославили в социальных сетях. Заявили, что можем привезти дочку по любому адресу. Однако та посоветовала провести процедуру у нас на дому, мотивировав это тем, что ребенку так будет спокойнее.

На странице женщины также указано, что она делает пирсинг пупка и носа.

«С этими процедурами стоит быть особенно осторожными. Худеньким девочкам неопытный мастер может проткнуть иголкой живот и кишку. А прокол носа может вызвать серьезное кровотечение. В таких ситуациях спасти жизнь человека можно лишь в медицинской организации», — предупреждает врач-хирург.

О судьбе травматолога, проводившего подпольную липосакцию, читайте на нашем сайте.



