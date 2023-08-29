Встретившейся с Путиным челябинской многодетной семье подарили семиместный автомобиль

Недавно у Беловых родился восьмой ребенок

Обладатели ордена «Родительская слава», семья Беловых из Челябинска, воспитывающая восемь детей, получила в подарок еще один автомобиль. На этот раз семье вручили новый семиместный кроссовер Mitsubishi XPander. Теперь у многодетных челябинцев есть возможность организовать совместные выезды со всей семьей, передает корреспондент ИА «Первое областное». Ключи от машины вручила первый заместитель губернатора, замсекретаря реготделения «Единой России», координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Ирина Гехт.





«Когда была встреча Алексея Леонидовича с семьей, было две просьбы: одна машина для мамы, и мы с вами ее вручили. Теперь вручаем более большой автомобиль, чтобы в нем могла поместиться вся семья, — минивэн. Обсудили поездку семьи в Москву, к президенту: поделились неизгладимыми впечатлениями и благодарностью, потому что мы содействовали в покупке билетов и в сопровождении. Мы помогли Беловым и с подготовкой к новому учебному году — такая у нас сложилась дружба. Это очень замечательная семья, и хочется, чтобы таких семей в Челябинской области было больше», — поделилась Ирина Гехт.

Кстати, на этот раз Беловы приехали не одни, а вместе с детьми, в том числе с малышкой, которая появилась в июле. Они тут же попробовали уместиться в салоне нового авто, что у них успешно получилось. Семейный автомобиль был приобретен благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера и регионального отделения «Единой России». В партии занимались техническими вопросами, чтобы челябинская семья могла уже сейчас пользоваться новым помощником на колесах.





«Старшие дети нам, конечно, помогают, но все-таки что-то надо планировать, чтобы больше успеть за день. Если это учебный процесс, то всех надо встретить, а если в каникулы, то нужно кого-то отправить в лагерь или встретить оттуда. У нас есть и те, кто занимается спортом и в художественной школе. В какие-то совместные поездки было трудно ездить, потому что нам просто не добраться вместе, тем более с вещами. Теперь мы очень рады!», — делится впечатлениями мама восьми детей Екатерина Белова.

Что касается встречи с президентом, то мама ее вынуждена была пропустить, так как была занята с самой младшей девочкой. Глава семейства, Мстислав Белов, рассказал нам, что впечатлений от встречи с главой государства столько, что их не описать. Особенно запомнилось многодетному отцу фраза президента о том, что Россия возвращается к вечным ценностям — семье и детям.







Напомним, что первой машиной, которую вручили семье, была черная «Лада Гранта», приобретенная на средства депутатов-единороссов. Также ранее Владимир Путин поздравил Беловых с рождением восьмого ребенка.