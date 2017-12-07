/ Борис Дубровский провел рабочую встречу с министром МВД Владимиром Колокольцевым

Они обсудили вопросы организации правоохранительной деятельности на Южном Урале.

Вчера, 6 декабря, состоялся рабочий визит министра МВД Владимира Колокольцева в Челябинск, в рамках которого он встретился с губернатором Борисом Дубровским. Они провели рабочую встречу, на которой также присутствовал начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в сфере организации правоохранительной деятельности на территории Челябинской области.

Завершив рабочую поездку в Республику Корея, министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Челябинск. Министр посетил ГУ МВД России по Челябинской области, где провел оперативное совещание с руководящим составом главка и поставил первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности. — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также глава ведомства проверил качество работы муниципального бюджетного учреждения ««Центр временного пребывания для лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения», который был открыт по инициативе руководства полиции Челябинской области и градоначальника Евгения Тефтелева.