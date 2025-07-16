Вставную челюсть и цирковые булавы забыли пассажиры в уральских поездах

Куда обращаться, если вы что‑то оставили в поезде дальнего следования

Пассажиры поездов дальнего следования Южно-Уральской железной дороги за первые шесть месяцев 2025 года забыли в вагонах около 2,5 тысячи вещей. В топе потеряшек — одежда, гаджеты, игрушки и даже документы. Но встречались и необычные находки. О них, а также о том, как найти оставленную в поезде вещь, рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

«За полгода мы нашли: цирковые булавы для жонглирования, вставную челюсть, маску для пейнтбола и одинокий левый кед 43‑го размера»,— поделились в компании.

Если вы что-то забыли в поезде, сотрудники ЮУЖД найдут потерянную вещь и вернут ее владельцу. Для этого на сайте РЖД нужно перейти в раздел «Услуги и сервисы» — «Поиск забытых вещей» и заполнить электронную заявку, указав свои данные, номер билета, описав забытую вещь и предполагаемое место в вагоне.