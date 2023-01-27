Вставная челюсть и коллекционные монеты: что пассажиры забывали в уральских поездах в 2022 году

Железнодорожники рассказали о необычных находках

За 2022 год пассажиры поездов на Южно-Уральской железной дороге забыли почти четыре тысячи вещей. Чаще всего в вагонах оставляют одежду, телефоны, часы, игрушки и документы. Но иногда встречаются и совсем необычные находки, рассказали в пресс-службе ЮУЖД.



В прошлом году в вагонах уральских поездов работники ЮУЖД среди прочего нашли: альбом коллекционных монет, электрочайник, учебник математики за второй класс и вставную челюсть.

Найденные в поездах вещи возвращают владельцам, для этого на сайте Российских железных дорог с 2019 года работает специальный сервис. В нем можно заполнить анкету с описанием потерянной вещи и номером билета.

За время работы сервиса владельцам вернули более девяти тысяч оставленных вещей.