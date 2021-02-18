ВСК признана лучшим работодателем среди страховщиков

Результаты ежегодного рейтинга представила платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

Страховой Дом ВСК занял первое место в Рейтинге работодателей России по опросам соискателей в отрасли «Финансы, страхование, аудит». Результаты ежегодного рейтинга за 2020 год представила крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.



Более 31,5 тысячи соискателей голосовали по каждой из 18 отраслей за лучших работодателей. Участники выбирали компании, в которых хотели бы работать и строить карьеру. Страховой Дом ВСК стал приоритетом у большинства пользователей hh.ru, рассматривающих развитие своей карьеры в отрасли «Финансы, страхование, аудит». Всего до финала в данной номинации после трех отборочных этапов дошла только 21 компания.

Федеральный Рейтинг работодателей России — самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года. В 2020 году 957 компаний подали заявки на участие, но только 501 прошла три этапа отбора и достигла финала. В результате количество финалистов в два раза превысило прошлогодние показатели.

По итогам общенационального рейтинга крупнейших работодателей с численностью сотрудников более 5 000 человек, без учета профессиональной специфики, Страховой Дом ВСК занял 22 место. Это лучшая позиция среди крупнейших специализированных страховых компаний России, дошедших до финала. Всего 75 участников рынка составили конкуренцию ВСК в сегменте «крупнейшие работодатели».

«Мы приветствовали желание Страхового Дома ВСК впервые принять участие в рейтинге и пройти все три отборочных этапа. В этот раз благодаря повышенному интересу со стороны компаний-работодателей и их желанию объективно оценить свою привлекательность на рынке труда нам удалось получить максимально реалистичную картину лучших работодателей. Поздравляем Страховой Дом ВСК с дебютом и с первым местом Рейтинге работодателей России по опросам соискателей в отрасли "Финансы, страхование, аудит"», — отметила Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru, идеолог Рейтинга работодателей России.

Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский подчеркнул особое внимание компании к развитию сотрудников и их возможности продвижения по карьерной лестнице.

«ВСК на протяжении почти 30 лет постоянно инвестирует в обучение и повышение компетенций коллектива. Сотрудники, профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов, записанных в нашей стратегии. И результаты рейтинга показывают, что эта стратегия была выбрана верно. Сегодня большинство соискателей на рынке страхования готовы выбрать в качестве будущего работодателя — лидера рейтинга — компанию ВСК», — прокомментировал Александр Тарновский.

Подробности о рейтинге

Рейтинг формируется на основе трехстороннего анализа компаний-работодателей:

готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя (40% от общей оценки);

желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки);

данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается ее HR-функция (20% от общей оценки).

Результаты рейтинга

https://rating.hh.ru/profile/rating2020/