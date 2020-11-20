Страховой Дом ВСК вновь присоединился к ежегодной «чёрной пятнице» и предлагает клиентам приобрести страховые продукты компании со скидками до 30%.
Акция продлится в течение 10 дней — с 20 по 30 ноября 2020 года включительно — и в этом году будет распространяться на страховые продукты, доступные для приобретения в
Специальные условия в виде скидки 25% действуют на страховые продукты каско, скидку 30% смогут получить участники акции, приобретающие страховку для путешествий за границу. Страховые продукты, дающие защиту от несчастного случая, будут доступны с дисконтом 25%. На линейку программ по страхованию имущества для физических лиц предоставляется скидка 30% за исключением продукта «Домашний помощник».
Скидка предоставляется по промокоду FRIDAY20 при условии его регистрации в
Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке.