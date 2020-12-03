Всероссийский юридический диктант стартовал в онлайн-режиме

Центральной темой станет Конституция РФ с поправками 2020 года.

Сегодня, 3 декабря, стартовал четвёртый Всероссийский правовой (юридический) диктант. Принять в нём участие можно до 12 декабря. Диктант пройдёт в онлайн-режиме, участвовать могут все граждане в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Всего в тесте будет 40 вопросов, а на ответы выделено 60 минут. Основной тематикой стали поправки 2020 года в Конституцию РФ, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные права. Также в честь 75-летия Великой Победы в правовой диктант будут включены вопросы, посвящённые Нюрнбергскому трибуналу.

«Правовое просвещение и повышение уровня правовой культуры — одна из основных задач Ассоциации юристов России. Работа в этом направлении проводится регулярно и разносторонне. Безусловно, большую лепту в процесс правового просвещения вносит и Всероссийский правовой диктант», — заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнёрами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба и Московский государственный юридический университет. Пройти тест можно на сайте юрдиктант.рф.