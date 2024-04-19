Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ» впервые пройдет в Челябинске

На него съедутся студенты вузов, которые обучаются по телевизионным специальностям

В Челябинске с 22 по 25 апреля состоится Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ». В этом году для участия были заявлены 434 работы из 49 вузов 32 городов России.



Конкурс проводится в 10 номинациях: «Документальный фильм», «Информационный сюжет», «Режиссер телевизионной программы/фильма», «Продюсер телевизионной программы/фильма», «Звукорежиссер телевизионной программы/фильма», «Оператор телевизионной программы/фильма», «Репортер», «Интернет-проект», «Анимационный фильм», «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения».



Организатором выступает Академия российского телевидения.



Церемония открытия состоится 22 апреля в 19:00. В ней примут участие генеральный директор Фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиева и исполнительный продюсер «Костафильм» Дмитрий Табарчук.

