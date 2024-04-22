Всероссийский конкурс «Студенческий ТЭФИ» пройдет в Челябинске

Работы участников оценят в 10 номинациях

С 22 по 25 апреля в Челябинске пройдет десятый, юбилейный Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ». Оценивать студентов российских вузов, обучающихся по телевизионным специальностям, будет экспертное жюри, состоящее из известных телеведущих и режиссеров. Победители конкурса получат заветную статуэтку и диплом, передает ИА «Первое областное».

В этом году на конкурс поступило 434 работы из 49 российских вузов, расположенных в 32 городах страны. Лидерами по количеству работ стали Москва — 147, Санкт-Петербург — 64, Новосибирск — 39 и Челябинск — 26. Победителей определят в 10 номинациях, в том числе «Документальный фильм», «Информационный сюжет», «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения», «Режиссер телевизионной программы/фильма» и другие.

Оценивать работы студентов будут режиссер, актер, сценарист, продюсер Юрий Быков; член Академии российского телевидения, генеральный продюсер телеканала «Москва 24», кинорежиссер Дмитрий Грачев; кинооператор, режиссер Юрий Коробейников; член Академии российского телевидения, ведущий программ Первого канала Александр Смол; член Академии российского телевидения, продюсер Николай Табашников; режиссер, продюсер, телеведущий Иван Цыбин; ведущий продюсер телеканала СТС, кинопродюсер Александр Швыдкой и другие.

Программа мероприятий будет насыщенной. Сегодня, 22 апреля, в отеле ParkCity пройдут аккредитация, открытие конкурса и квиз. 23 апреля в ЧелГУ участников конкурса ждет насыщенная образовательная программа с мастер-классами и лекциями. 24 апреля образовательная программа продолжится на площадке ЮУрГУ, а вечером того же дня станут известны победители конкурса.

Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ» проводится с целью выявления и поощрения наиболее значимых студенческих работ и студентов.