Всероссийский фестиваль авиамоделирования «Крылья лета» пройдет в Челябинской области

Самой зрелищной частью праздника станет авиашоу под открытым небом

В Челябинской области 28 июля пройдет Всероссийский фестиваль «Крылья лета». Состязания авиамоделистов пройдут на спортивном аэродроме Калачево и будут приурочены к 100-летию со дня образования знаменитого конструкторского бюро «Туполев». Как сообщили в областном центре детского технического творчества, для зрителей праздника подготовлена обширная развлекательная программа.

«Фестиваль „Крылья лета“ является одним из самых популярных и массовых мероприятий этого сезона. На него традиционно слетаются авиамоделисты и авиалюбители всех возрастов. На пленэр выходят самолеты, корабли и внедорожники. Мы, как организаторы воздушного шоу, за этой красотой видим шанс показать достижения наших воспитанников, мастерство их тренеров и привлечь в это спортивно-техническое направление новых мальчишек и девчонок», — рассказал руководитель регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

В программе — необычные мастер-классы, лекции, панельные дискуссии и интерактивы на тему авиации и авиамоделирования. Самой зрелищной частью праздника станет авиашоу под открытым небом в исполнении профессиональных спортсменов из Федерации авиамодельного спорта Свердловской области.

С 14:00 до 17:00 на аэродроме одновременно будут работать несколько площадок: «Мой первый самолет» (0+), где малыши вместе с родителями смогут собрать первую модель планера и поучаствовать в соревнованиях на дальность полета, и «Конструкторское бюро» (12+) со сборкой более сложных планеров.

Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.