Всероссийский экономический диктант — 2024 состоится 15 октября

Он пройдет во всех регионах России

Ежегодная общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» состоится 15 октября. Экономический диктант пройдет в единый день во всех регионах России в восьмой раз, сообщают организаторы.



В 2023 году Всероссийский экономический диктант писали во всех регионах Российской Федерации и в 11 странах: в Беларуси, Монголии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Кыргызстане, Сирии и Китае. В акции приняли участие более 342 000 человек. Участники писали Экономический диктант в онлайн-формате на сайте акции, работали 1258 региональных площадок.