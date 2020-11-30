Материнский капитал проиндексируют по итогам Всероссийской переписи населения

Показатель прироста детей позволит скорректировать меры поддержки для семей.

Всероссийская перепись населения позволит оценить эффективность мер поддержки, которую получают семьи с детьми. Благодаря данным о приросте детей, а также анализу условий, в которых они проживают, дадут общую информацию об уровне благополучия. Кроме того, на основе этих данных можно будет сделать вывод о недочетах и скорректировать меры поддержки, которые предоставляет семьям государство. В том числе и проиндексировать материнский капитал.

«Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получают право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. В 2021 году материнский капитал проиндексируется до 483 тысяч рублей на первого ребенка и до 639 тысяч рублей — на второго, то есть повышение составит 3,7%», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

По данным за 1 января 2020 года, в Челябинской области 205 476 детей от 0 до 4 лет, 237 755 детей от 5 до 9 лет, 197 041 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет. По сравнению с 2019 годом количество первой категории уменьшилось на 15 тысяч человек, второй — увеличилось на почти 6 тысяч детей, третьей — увеличилось почти на 7 тысяч детей.

Старт Всероссийской переписи населения запланирован на 1 апреля 2021 года, дата завершения — 30 апреля. Благодаря нововведениям, жители России смогут заполнить переписные листы в онлайн-формате на портале «Госуслуги».