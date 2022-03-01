Всемирный день кошек: как стать хорошим хозяином своему питомцу

ИА «Первое областное» собрало советы ветеринарного врача

Сегодня, первого марта, отмечается Международный день кошек. О том, каких ошибок в уходе за своим питомцем следует избегать, ИА «Первое областное» рассказала ветеринарный врач, дерматолог, терапевт Любовь Бармина.

Питание

Среди ошибок, которые допускают многие хозяева, пожалуй, самая распространенная — кормление животного «едой со стола». Это часто аргументируется тем, что продукты качественные, да и люди, в конце концов, же едят и чувствуют себя отлично. Только вот то, что хорошо человеку, может навредить питомцу. К примеру, в нашем рационе обязательно есть соль и специи в том или ином виде, что недопустимо для кошки.

Вообще, корма для таких животных бывают двух типов: натуральные и промышленные. Натуральные — непосредственно продукты, например, мясо и овощи. Но разница с «едой со стола» в том, что такой рацион кошке должен подобрать специалист, который рассчитает необходимые граммовки, подберет нужные ингредиенты для конкретного животного.

«Если животное до года кормить неправильно, у него кости могут часто ломаться, либо гнуться, либо произойдет искривление позвоночника. Для животного старше года проблемы с питанием чреваты желудочно-кишечными проблемами — гастритом и панкреатитом», — пояснила Любовь Бармина.

Однако в Челябинске на данный момент диетология для животных лишь начинает развиваться и хорошего специалиста найти трудно, поэтому правильным решение будет подбор промышленного корма — «сухариков» в пакетах. Желательно, это должен быть корм премиум-класса, который подойдет питомцу по вкусовым качествам.

«Некоторые хозяева считают, что промышленный корм – это плохо, потому что “там одна химия”. Я бы сказала, что это не химия, а упрощенный вариант того, как сделать жизнь питомца качественнее. Иногда еще полагают, что из-за промышленного корма развивается мочекаменная болезнь. Но исследований, подтверждающих это, нет. Мочекаменная болезнь развивается примерно одинаково у животных с разными типами кормления», — поделилась ветеринарный врач.





Также стоит отметить, что для животных однообразность кормления — норма. Если кошка всегда ела определенной марки «сухарики», то лучше и дальше продолжать ими кормить. Поджелудочная кошек не готова каждый день воспринимать новые корма, большое разнообразие вызовет лишь стресс и неприятные последствия.

Уход за шерстью

Многие кошки круглогодично линяют, это нормально. Так получилось из-за того, что с развитием цивилизации они практически перестали выходить из дома. Как правило, это беспокоит больше хозяев, чем питомца. Для предотвращения валяющейся на полу шерсти достаточно вычесывать кошку лишь раз в месяц.

При этом мытье вообще не является обязательным, ведь многие кошки сами довольно хорошо ухаживают за собой. Помогать в этом деле надо только тем животным, которые по причине своей лени или ожирения не вылизываются. В таком случае шерсть будет значительно ухудшаться, появится перхоть. Но и в этом случае будет достаточно максимум одной помывки в один-два месяца.





Прогулка

Прогулка для кошек необязательна. Здесь, конечно, стоит сильно углубляться в зоопсихологию, но, грубо говоря, кошка не страдает в четырех стенах.

«Кошки очень сильно привязаны к территории и сильным стрессом для них является смена этой территории. Есть действительно кошки, которые привыкают гулять, их приучают с самого детства. Если животное готово гулять и не испытывает при этом стресса, то пожалуйста. Но если у Вас кошка живет три года и Вы научили резко начать с ней гулять, то ничего хорошего из этого не выйдет», — рассказала ветеринарный врач.





Советы по правильному уходу

Раз в три месяца питомца нужно обрабатывать от гельминтов. Причем, планово, то есть в качестве профилактики, а не по факту появления глистов. Также раз в три месяца принято обрабатывать от эктопаразитов (внешних паразитов): блох, клещей. Это важно, поскольку большая часть кошек-аллергиков страдает именно из-за таких внешних паразитов.

Животным старше пяти лет стоит хотя бы раз в год проходить диспансеризацию: анализы крови, УЗИ сердца и других органов, чтобы вовремя заметить какое-то заболевание и начать его лечить.

Многие недооценивают роль стерилизации. Это процедура важна не только для того, чтобы питомец не мучал хозяина своими криками в определенный период времени, но и в целях профилактики серьезных заболеваний. У самцов снижается риск почечной недостаточности, рака предстательной железы, болезни простаты, а у самок — устраняется вероятность появления опухолей матки и яичников, снижается риск развития рака молочной железы.

Кошки — восприимчивые к стрессу существа. Как выяснилось из разговора с ветеринарным врачом, причины возникновения этого стресса могут быть для многих не очевидными. Поэтому к каждому питомцу нужно искать индивидуальный подход, для упрощения этой задачи Любовь Бармина посоветовала обратить внимание на литературу и многочисленные онлайн-конференции по зоопсихологии.