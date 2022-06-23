Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

Рост заболевания отмечен в 58 странах

Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ) объявила оспу обезьян пандемией. Об этом сообщается на сайте организации.

На сегодняшний день отмечен рост оспы обезьян в 58 странах, а темпы распространения увеличиваются неделю за неделей на нескольких континентах.

«Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявляет вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей глобальное значение», — предупредили на сайте организации.

В союзе также подчеркнули, что ситуация требует немедленных действий, предпринимаемых везде, где происходит передача инфекции. Общее число случаев заражений превысило 3417.