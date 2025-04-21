Всем жителям аварийного дома в Златоусте предлагали маневренное жилье

Власти округа утверждают, что рассылали уведомления и беседовали с жильцами

Ситуацию с расселением аварийного дома в Златоусте прокомментировали в Комитете по управлению имуществом Златоустовского городского округа.

Напомним, 12 апреля в одной из квартир дома обрушился потолок. В квартире проживает мужчина-инвалид с братом, который за ним ухаживает. Брат направил обращения о предоставлении маневренного фонда.

«Жители в 2017 году получили в письменном виде уведомление, что дом аварийный и жители вправе обратиться за маневренным фондом. В понедельник (14.04.2025) была встреча со всеми, кто в доме реально проживает. Всем, а не только представителю заявителя предложен маневренный фонд», — сообщили в Комитете.

На 17 апреля желающих воспользоваться маневренным жильем не было. Понятно, что фонд — это временное решение вопроса. Когда граждан смогут расселить окончательно, пока неизвестно. Когда по госпрограмме поступит финансирование, власти округа смогут построить или приобрести новое жилье для жильцов ветхого аварийного дома.